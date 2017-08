El paparazzi muestra los moratones provocados por la supuesta agresiÃ³n de David Bustamente

El paparazzi Jordi Martín ha vuelto al programa de Divinity en el que trabaja, «Cazamariposas», para intentar aclarar el altercado que tuvo con David Bustamante. El colaborador del programa no ha dudado en bajarse los pantalones para mostrar un cardenal en la pierna supuestamente provocado por una agresión del cantante. «¿Queréis ver lo que me ha hecho David Bustamante?», decía mientras se bajaba los pantalones y enseñaba la prueba de las lesiones. «Es un moratón importante» decía la colaboradora Nuria Marin al verlo, «¿Esto también es mentira?, ¿me lo invento yo?», expresaba enfadado Jordi.

Un desagradable altercado con un paparazzi la mañana del pasado domingo es lo que provocó que el cantante decidiese interponer una denuncia por amenazas y lesiones, algo que por su parte también ha hecho el paparazzi contra él. Así lo explica el comunicado enviado por el abogado del artista, «dado que la versión que ha ofrecido el paparazzi Jordi Martín no se corresponde con la realidad».

Según se explica, Bustamante temió hasta por su integridad física al ver cómo la conducción temeraria del fotógrafo hizo que su coche tuviera que invadir el arcén, por lo que decidieron parar los coches para reprenderle por esa persecución y en esa discusión Martín «comenzó a provocar refiriéndole una serie de injurias y calumnias y amenazas de muerte tanto a él como a su familia y que llevarían a cabo sus amigos “los Miami”. Esta situación provocó un forcejeo en el que el paparazzi agarró por la muñeca a Bustamante además de propinarle un pisotón».

Sin embargo, el paparazi o está de acuerdo con esta versión y está dispuesto a luchar para conseguir demostrar su verdad, en la que asegura que el artista no solo le habaía pegado una patada sino que además le rompió una uña a su novia: «Nunca le he visto así. Yo no he buscado esta situación», explicaba. Además confesó que, tras el encontronazo, Bustamante intentó pactar con él con el objetivo de que no se difundiese la discusión: «Me ha ofrecido un posado en la playa, piensa que esto le podría hundir la vida».