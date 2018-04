Isa Pantoja firma este martes su divorcio y viajará a Honduras junto a su exmarido La hija de Isabel Pantoja y Alejandro Albalá pondrán fin a su matrimonio sin llegar a un acuerdo sobre los términos de su separación

Beatriz Cortázar

Sobre las 11.30 de la mañana de este martes, la hija de Isabel Pantoja acudirá con su abogada Cynthia Ruiz al juzgado de Sanlúcar La Mayor, donde firmará su divorcio de Alejandro Albalá sin que hayan podido llegar realizar este tramite de mutuo acuerdo.

Después de casi dos años de su secreta boda en México, unión que no se ha registrado en España hasta hace unos días por la parte de Albalá, ya que la idea de Chabelita era hacerlo casi simultáneo con el divorcio para no estar ni un solo día casada en España con su ex, la cantante Isabel Pantoja estará encantada de saber que aquel matrimonio absurdo y fruto de un capricho ya es agua pasada y su hija está divorciada.

Que no hayan sido capaces de firmar de mutuo acuerdo es por culpa de la surrealista relación de estos dos jóvenes. Hasta la fecha, sus ingresos solo vienen de exclusivas en revistas o participación en realities. Y eso que una hablaba de montar un negocio de moda y el otro de estudiar para auxiliar de vuelo.

Isa Pantoja y Alejandro Albalá

Según fuentes cercanas parece que Albalá quiere hacerse un 'albacarrillo' y exigir los gananciales de los meses que vivieron en ese regimen, ya que no fue hasta el pasado mes de julio cuando firmaron ante notario la separación de bienes. Sin hijos, sin propiedades, sin renunciar ninguno a nada, lo único que se podrán reclamar será parte de algún reportaje o las costas de sus abogados, que sí las pedirá Pantoja ya que es quien ha presentado la demanda de divorcio. «Independientemente de lo que Albalá pretenda reclamar su divorcio se firmará por fin hoy ya que así lo permite la Ley», aclara la letrada Ruiz.

Y como el surrealismo siempre les acompañará, tras finalizar ese vínculo la pareja viajará a Honduras para reencontrarse con sus otras medias naranjas, que se encuentran concursando en «Supervivientes». Que pueda pasar algo durante el vuelo y su estancia en ese país es algo que nadie se atreve a vaticinar, por mucho que se empeñen en repetir que lo suyo está totalmente acabado. La diferencia es que de existir esa posibilidad de nueva reconciliación (sería la décima) al menos ya lo harían en calidad de divorciados para tranquilidad de sus respectivas familias.