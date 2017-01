Pamela Anderson, irreconocible tras pasar por el quirófano

La actriz canadiense saltó a la fama gracias a su participación en la serie «Baywatch», conocida en nuestro país como«Los vigilantes de la playa», que se transmitió de 1989 hasta 2011. Anderson protagonizaba a una de las socorristas llamada Casey Jean Parker, «C.J.».

Después de numerosos retoques estéticos a lo largo de su vida, el último ha dejado perplejos a todos sus seguidores. La estrella acudió la pasada semana a una gala solidaria en Los Ángeles, junto a su hijo Brandon Thomas Lee, organizada por Sean Penn, con el fin de recaudar dinero para ayudar a Haití. A su llegada al photocall, la actriz estaba tan cambiada, que los medios de comunicación tardaron en reconocerla.

Pamela Anderson junto a su hijo - Gtres

Tras publicarse las fotos en diferentes medios estadounidenses, las redes sociales estalló en comentarios acerca del nuevo look de la idolatrada actriz. A pesar de que muchos han opinado que parecía haber envejecido en vez de a la inversa, la actriz de 49 años aseguró que se siente encantada con su nuevo look.

A pesar de los rumores que la persiguen sobre un exceso de botox, Anderson aseguró que todo se debe a su hábito diario de aceite de coco. «Creo que es bueno para la piel, bueno para el cabello, bueno para todo, desde adentro hacia afuera», señaló.

La ex conejita Playboy, que sigue manteniendo una figura envidiable a pesar de estar a punto de entrar en la cincuentena, no presentaba ninguna línea de expresión, a pesar de no llevar apenas maquillaje.

Anderson, que participará en la película «Baywatch» que se estrena en mayo de este año, fue noticia el pasado mes de septiembre al pedir a los hombres que dejaran de ver pornografía, puesto que la industria del sexo se ha insensibilizado y como consecuencia destruye el amor. Durante su crítica hacia el entretenimiento para adultos, la actriz se lamentó de que le hayan atribuido «la imagen de persona salvaje y loca». «¿Alguna vez les han tratado como una estrella porno en la cama? No es nada divertido, en absoluto, que te abofeteen, que te peguen, los juegos sexuales, que te escupan...», agregó lamentándose de que el sexo fuese así en la actualidad.