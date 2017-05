Pablo Rivero: «En ‘‘Cuéntame’’ todos somos prescindibles»

De actor a autor. Después de triunfar en la pequeña pantalla, Pablo Rivero (36 años) se abre hueco en el mundo de la literatura con una novela turbulenta y de final apoteósico, «No volveré a tener miedo». «Desde pequeño siempre me ha encantado contar historias a mis amigos», explica a ABC durante una entrevista en el Hotel de las Letras de Gran Vía, qué mejor sitio para presentar su primer thriller. «Espero que esto solo sea el comienzo. Me ha entrado el gusanillo y me quiero poner ya con otra novela», añade.

El intérprete madrileño se tomó un año sabático de la serie «Cuéntame cómo pasó» para centrarse en la escritura de su libro: «La editorial es muy seria y lo que me proponían era unos plazos fijos». Por ello tomó la decisión de dejar la televisión un tiempo para desarrollar la historia. Ahora, después del éxito alcanzado, tendrá que compaginar su vida como actor con su nueva pasión, la escritura: «Tendré que organizarme para buscar todos los huecos posibles para ponerme manos a la obra con otra novela que tengo ya en mente».

Pablo Rivero lleva más de 15 años dando vida a Toni Alcántara en «Cuéntame», que cerró su 18º temporada el pasado jueves con el luto por la «muerte» de Juan Echanove, que encarnaba a Miguel Alcántara. Ello ha suscitado cierta polémica por la desaparición del emblemático personaje y las causas de su defunción en la ficción. «La serie es como mi casa y Juan es de la familia», confiesa Pablo con cierto tono nostálgico. Si bien, afirma: «Yo viví la muerte de Miguel sobre todo muy cansado por el ambiente de rodaje. La trama era muy intensa y, al final de temporada, siempre vamos más pillados. Así que, añadir una polémica más es horrible, sobre todo porque lo que te apetece es que todo esté bien», explica. Sin embargo, asegura que, desde una perspectiva puramente profesional, «en ‘‘Cuéntame’’ todos somos prescindibles y creo que al final ha salido bien, porque la temporada ha acabado con mucha expectación y mucha audiencia».

Una escapada familiar

De cara al verano, los planes del actor de momento no están claros: «Ahora estoy centrado en la promoción y en cuanto acabe, voy a intentar organizar una escapada con amigos y algún viaje familiar».

Asegura no aguantar muy bien el sol, por lo que se define como «el típico de los de factor pantalla total», y se justifica: «Una de las cosas que más miedo me da es el cáncer y como tengo muchos lunares, soy bastante cagao, con lo cual los planes de playa son siempre a la sombra».

A pesar de tener la agenda repleta, Pablo siempre encuentra tiempo para su pareja, a la que describe como «un pilar en mi vida» y cuya identidad prefiere mantener en el anonimato: «Me gusta que la gente piense que yo puedo estar con una persona de 50 años o de 20, con un chico o una chica, con lo que sea. No quiero exponer mi vida», insiste en referencia a las redes sociales, sobre las que trata de manejar para acercarse a quienes le siguen y no vivirlo desde la frialdad. «Los actores que siempre he idolatrado son muy enigmáticos, es lo que yo quiero imitar porque si no, pierde un poco la magia. No tengo que mantener ningún glamur ni estrellato», dice.

A pesar de ser muy reconocido en nuestro país, Rivero se muestra como alguien «de lo más normal». «Tengo muy claro cómo no quiero ser; entonces, cada vez que noto algo raro o anormal intento parar y pensar que mi trabajo no es lo más importante del mundo. Es fundamental tener gente alrededor con una vida normal, en eso me ayuda mucho mi familia y pareja», explica a pesar de trabajar rodeado de famosos. «Tengo muchos amigos actores a los que quiero y valoro, pero mi círculo íntimo es gente normal, lo que me permite llevar una vida corriente. Si te comportas de manera normal la gente te va a tratar como tal».