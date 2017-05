Ortega Cano: Â«JosÃ© Fernando tiene buen corazÃ³n pero hay que atenderlo como a un enfermoÂ»

A José Ortega Cano se le acumulan las preocupaciones. Tras haber sido abuelo de una niña por parte de José Fernando con su pareja Michu, el diestro está totalmente involucrado en la recuperación de su hijo, en el que no atraviesa un buen momento por sus adicciones y sus problemas con la justicia.

A pesar de los últimos altercados que han sido publicados en diferentes medios, José Fernando quiere cambiar y se encuentra en Madrid acompañado de su padre, el que quiere mantenerlo alejado de las fiestas y los conflictos y evitar situaciones que hagan al hijo de Rocío Jurado perder los nervios.

Ortega Cano ha hablado y, en plena lucha por la recuperación de su hijo, ha reconocido que pese a todo: «José Fernando tiene un corazón estupendo, es una persona que hay que tratarlo y hay que atenderlo como a un enfermo, pero es un chico estupendo, a pesar de todo lo que sale por ahí. Pero les quiero decir que nos tienen que dejar trabajar, y a él también tranquilizarlo».

De la polémica con Michu y la supuesta exclusiva que la madre de la hija de José Fernando quiere hacer con la niña en una revista, el diestro prefiere mantenerse al margen: «Yo no sé nada, de eso no me preguntes». Mientras, la novia de José Fernando, no deja de publicar en su perfil de Instagram cuánto se aman, algo incongruente debido a la denuncia que le interpuso Michu a José Fernando y por la que tiene que cumplir con una orden de alejamiento de 200 metros, aunque confiesa que desea que se elimine pronto.