La opinión del padre de Alejandra Rubio tras su polémica portada con su exmujer, Terelu Campos

Ante una gran expectación mediática pudimos ver entre numerosos medios concentrados a las puertas de la madrileña discoteca Gabana, aparecer a Alejandra Rubio de la mano de su madre Terelu Campos, para celebrar la semana pasada su gran fiesta por la mayoría de edad. Una fiesta en la que, por primera vez desde que su hija cumpliese la mayoría de edad, apareció ante las cámaras su padre, Alejandro Rubio.

El exmarido de Terelu aseguró ante la prensa que «no le aconsejaría a mi hija que se dedicara a esos programas, con todo mi respeto. Yo, por supuesto, no los veo», en referencia a los realities, donde Alejandra ha encontrado tantos amigos, como el de Aless Gibaja, Liz Emiliano o Oriana Marzoli. «Le gusta mucho el mundo de la moda. Ella tiene muy claro que desea ser una profesional de este campo. Y esto os lo digo yo porque es verdad», contaba a las puertas del local en el que se llevaría a cabo la fiesta. «No penséis que ella se va a dedicar a ninguna otra cosa que no sea eso», zanjaba.

En relación con la polémica portada de la revista ¡Hola!, el óptico asegura confiar plenamente en el criterio de su exmujer y madre de su hija: «Yo creo que Terelu sabe lo que hace, como madre y como una persona que pertenece al medio y yo confío en ella, yo a Alejandra la he visto bien», tras lo cual quiso restarle importancia a la polémica que se generó en torno a la exclusiva: «es una chorrada, su madre sabe lo que hace y lo demás es polvo».