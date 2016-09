Olivia Palermo, fan de la moda española

Que Zara es una de las marcas más recurrentes en el armario de Olivia Palermo no es ninguna novedad. No hay más que hacer un repaso por la mayoría de sus «looks» para comprobar que la gran baza del grupo Inditex en una de las preferidas por la norteamericana en su día a día. Pero no es la única.

Con sus piezas de Valentino, Fendi o Diane Von Furstenberg conviven otras de firmas emergentes españolas como la valenciana Uke (de la que escogió una atractiva sudadera negra con plumas azules para acudir a una de las jornadas de la pasada edición de la Semana de la Alta Costura de París) o la gallega Lolita Blu, la última en sumarse a su zapatero con los slippers en glitter modelo Cati que la acompañaron durante un paseo por Nueva York.

Para leer el artículo completo: click aquí