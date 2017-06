Oliver Stone critica con dureza a Megyn Kelly: «No estaba preparada para la entrevista con Putin»

Oliver Stone ha aprovechado una entrevista en la cual iba a ser interrogado sobre sus nuevos desafíos profesionales para criticar con dureza a la periodistaMegyn Kelly y su trabajo en NBC. ​

La excusa para expresar su opinión al respecto fue un encuentro con Michael Kaplan, del Washington Post, en la que se esperaba que el reconocido director revelara algunos detalles y adelantos acerca de la serie documental de entrevistas a Vladimir Putin.

Sin embargo, de la entrevista ha surgido de manera repentina una valoración negativa del trabajo de Megyn Kelly por parte del famoso director. «No estaba preparada para entrevistar a Putin», ha disparado el ícono del cine.

Cuando ha sido consultado acerca de por qué el líder ruso había aceptado hacer las entrevistas con Kelly, el director ha contestado con una frase que muchos usuarios han tildado de «machista». «Es mucho más bonita que yo», ha respondido.

Culpar al vestido

No conforme con expresar su disgusto, Stone ha continuado su torrente de críticas con frases a través de las cuales ha atribuido la concesión de la entrevista a Kelly a la belleza de la periodista. Y al hecho de que sea mujer.

«Puedo ver por qué lo hizo. Ella es un hermoso espécimen, pero no estaba preparado como yo. Ella no sabía sobre huellas digitales. Ella no estaba preparada», ha indicado.

Y ha continuado su competencia con la entrevistadora: «No tengo piernas ni un vestido como Megyn. No había matices con Megyn. Fue el enfoque de la red estadounidense de noticias: 'soundbite', flash, gente guapa».

La red Showtime había comenzado a publicar avances de del documental de Stone, «The Putin Interviews» el jueves, luego de que Kelly diera a conocer públicamente que había conseguido una entrevista con el mandatario ruso para su nuevo show televisivo, NBC News.