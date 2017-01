Oliver Hudson ironiza sobre los rumores que relacionan a su hermana Kate con Brad Pitt

Desde que anunció el fin de su matrimonio con Angelina Jolie, a Brad Pitt no paran de relacionarle con otras mujeres. Kate Hudson ha sido la última. Según la revista «Star», ambos mantienen una estrecha relación e, incluso, ya comparten piso.

Muchos medios han dado por sentado el romance entre las dos estrellas de Hollywood. Ninguno de los dos se ha pronunciado sobre la noticia, pero sí lo ha hecho el hermano de Kate, Oliver, a través de su cuenta de Instagram. De una manera muy jocosa e irónica, el también actor ha querido desmentir el noviazgo.

Oliver Hudson - ABC

«Sí, y está siendo un infierno. Es un desastre. Bebe directamente del cartón y deja la puerta abierta cuando va al baño. Y todo esto cuando está en mi casa. Ya me llama hermano, y me ha creado un problema con mi hermano de verdad, Wyatt, que no me habla», comienza en la publicación de la red social.

El actor de «Scream Queens» ha ironizado sobre el tema sin perder el sentido del humor: «Insiste a mis hijos que le llamen tío B y perdió al más pequeño durante dos días en el muelle de Santa Mónica. Gracias a Dios que existe la alerta AMBER (sistema de notificación de menores de edad desaparecidos)».

«¡Mi madre está coqueteando con él! Se pone esos camisones cortos para estar en casa, ¡pero todo el día! Incluso a las tres de la tarde. Y mi padre se limita a decir: 'Está bien, es Brad Pitt'. Necesito volver a mi vida. Voy a fumarme una pipa y luego haré que te largues. Te lo agradeceremos. Ah, y he encontrado tu pulsera médica así que ya te la devolveré», finaliza sobre el supuesto noviazgo.