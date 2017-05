Internet casi sufrió un colapso cuando Pamela Anderson, la estrella de «Los vigilantes de la playa», pisó la alfombra del Festival de Cannes 2017. Irreconocible, muchos de sus seguidores tardaron unos minutos en darse cuenta de que la mujer que posaba sonriente con un vestido negro escotado del diseñador Vivienne Westwood y el pelo peinado hacia atrás era en verdad CJ (Casey Jean), el papel de la actriz de 49 años por la que tiempo atrás suspiraban al verla correr por la playa, con su inconfundible bañador rojo, para socorrer a los bañistas de los peligros del mar.

