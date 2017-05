Nuevos datos sobre el estado de salud de María Teresa Campos

Terelu Campos ha entrado en directo en el programa «Sálvame» para desvelar la última hora sobre el estado de su madre, María Teresa Campos, que el pasado martes sufrió una «isquemia cerebral en territorio vertebrobascular».

La presentadora ha sido sometida este miércoles a varias pruebas importantes. Lo cierto es que las primeras que le han realizado los médicos este mediodía no muestran ninguna mejoría, algo que según cuenta su hija puede ser normal, ya que no todos los pacientes evolucionan de la misma manera. «Aunque que no haya mejoría no significa que sea malo, cada paciente reacciona de una manera», cuenta Terelu.

«De momento estamos tranquilos, esperando la evolución, que es lenta y probablemente sea más lenta de lo que nos gustaría. Falta la prueba mas importante, la resonancia que le harán esta misma tarde. Determinará si se confirma que sufrió un ictus», dice.

Al parecer, la periodista está animada pero algo más agobiada. «Ayer se pegó el susto de su vida y cuando vio que estaba viva debió de pensar que la cosa no estaba tan mal», añade Terelu en directo a «Sálvame». María Teresa sabe que cuenta con el apoyo de mucha gente, aunque no tiene ni idea de la preocupación que ha causado en muchos. «Nosotros estamos intentando trasmitirle algo de lo que está pasando pero no mucho porque los médicos nos piden que esté lo mas plana posible para que no le suba la tensión».

En cuanto a la decisión de no trasmitirle la noticia a Bigote Arrocet, que se encuentra en Honduras participando en «Supervivientes», Terelu ha vuelto a decir que por el momento no le van a decir nada, algo que ha decidido la propia María Teresa. «Evidentemente depende de su evolución, pero es verdad que mi madre no ha ido hacia atrás. Que no haya un avance en la lesión no significa que haya ido para atrás», zanja visiblemente emocionada.