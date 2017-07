Nuevo romance entre Naomi Watts y Billy Crudup

Tras su separación del actor Liev Schreiber, el amor podría haber vuelto a llamar a la puerta de Naomi Watts. La actriz, nominada dos veces a los Óscar, hizo pública su ruptura con el californiano el pasado mes de septiembre, después de once años de relación y dos hijos en común, Alexander (9) - a quien su madre llama Sasha- y Samuel (8).

En el mes de mayo, la actriz de 48 años puso de relieve en una entrevista para la revista británica Red la magnífica relación que mantiene con su expareja para la que solo tiene buenas palabras. Además, añadió: «(Tener citas) me parece completamente frívolo y contraproductivo y no está entre mis planes ahora mismo». Sin embargo, la intérprete podría haber cambiado de parecer, pues según las últimas informaciones ofrecidas por Page Six, Naomi Watts podría haber iniciado un romance con el actor Billy Crudup, con quien comparte set de rodaje en la serie de Netflix, «Gypsy».

Farewell Kenya. Miss you already... we will cherish these memories forever... #dreamscometrue ‚̧ԳŹ Una publicación compartida de Naomi Watts (@naomiwatts) el 12 de Jul de 2017 a la(s) 9:35 PDT

Una vez más, la chispa del amor ha saltado durante el rodaje de una serie traspasando los límites del plasma. Watts y Crudup, matrimonio en la ficción, podrían haber trasladado su historia de amor a la vida real. La pareja de actores fue vista el pasado fin de semana paseando por las calles de Nueva York. Un testigo aseguraba a la publicación haberles visto llegar en una actitud muy cariñosa a una cafetería donde estaba almorzando: «Ellos se veían felices y riendo mucho, entonces se marcharon agarrados de la mano otra vez».

Crudup, de 49 años, y ganador de un premio SAG por «Spotlight», ha manifestado en alguna ocasión que su hijo es lo más importante de su vida, aunque tiene fe en encontrar su media naranja. Al intérprete se le conocen dos relaciones largas con actrices famosas como Mary-Louise Parker y Claire Danes. Con la primera estuvo durante siete años y fruto de su relación tuvieron un niño, que ahora mismo tiene 13 años, William Atticus Parker.