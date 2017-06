Nuevo enfrentamiento entre Kim Kardashian y su padrastro Caitlyn Jenner

Hace ya dos años desde que Caitlyn Jenner se enfrentó al mundo desde el plató de Diane Sawyer y admitió que era mujer. Fue el 21 de abril cuando el exatleta olímpico Bruce Jenner dijo: «Soy una mujer». Una frase que cambió radicalmente su vida.

Una vez superada esta primera frase, el que fuera padrastro de Kim Kardashian escribió un libro titulado «The Secrets of My Life» (« Los secretos de mi vida»), en el que relata algunos de los momentos más duros de su vida y su proceso de transformación en mujer y donde no deja muy bien parada a quien fuera su esposa por 24 años, Kris Jenner, la madre de las Kardashian y las Jenner. De hecho, según se ha adelantado, uno de los peores momentos por los que ha tenido que atravesar fue la propia incomprensión de su familia. Jenner culpa a su exmujer de haberle «empujado de nuevo al armario».

Kim leyó el libro a insistencia de su madre quien quería saber, ya que la joven fue testigo de toda esa etapa de la vida de ambos, si lo que se decía de ella era cierto. «Necesitaba saber si estaba sobreactuando o tenía razones para estar indignada», explicó en el show que protagoniza junto a sus hijas «Keeping Up with the Kardashians».

La primogénita del clan al leer el libro le dio de forma inmediata la razón a su madre y decidió avisar a su autor de los peligros que tenía al enfrentarse con alguien de su familia. «Yo entiendo que mi madre tiene su forma de ver la situación y tú tienes la tuya, pero creo que hay una manera de decir tu versión de los hechos sin que tenga que ser tan negativa», le dijo Kim a Jenner, y añadió, «Si te pones en contra de mi madre y continúas hablando mal de nosotros (la familia Kardashian), no voy a respetarte más. No quiero estar cerca de alguien que tiene esa imagen de nosotras», dijo de forma tajante.

Por su parte Caitlin Jenner defiende su lado de la historia diciendo que fue así cómo se sintió durante el tiempo en el que estuvo casado con Kris Jenner, a lo que Kim añadió, «Habla mal de mi madre y voy a ir a por ti».