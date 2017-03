Las nuevas Â«Vigilantes de la playaÂ»

Ashley Graham es una de las mujeres más bellas del mundo. Tiene curvas y no se avergüenza de ellas, de hecho, no puede estar más orgullosa. Siempre que protagoniza una sesión fotográfica hace que todas las miradas se centren en ella por lo sexy que es. No tiene problema en posar en biquini, como tampoco de compartir en las redes sociales fotos suyas sin retoques en los que se aprecia sus defectos, defectos que comparten la gran mayoría de mujeres a las que sirve de inspiración. «Mi cuerpo no es perfecto: tengo celulitis y soy bastante grande… pero a nadie le corresponde juzgarlo. En el momento en que acepté que había cosas de mi cuerpo que nunca iban a cambiar, mi carrera comenzó a despegar», explicó durante una entrevista.

Graham, acostumbrada a ser el centro de atención, afirmó que sabe que sus curvas son «sexis» y pretende hacer sentir a la gente con algunos kilos de más que las suyas también lo son. La tendencia de las «tallas grandes» está tomando fuerza entre algunas de las firmas más emblemáticas. Ashley Graham, le ha dado un giro a esta industria apareciendo en portadas para revistas como «Elle» y «Vogue». Se define a sí misma como una «activista del cuerpo», focalizándose en ayudar a chicas con trastornos alimenticios.

El pasado miércoles, los paparazzi lograron captar a las modelos durante una sesión de fotos en una playa de Miami. No es la primera vez que posa sin tapujos en traje de baño, de hecho, la modelo recomienda a todas las mujeres «ponerse un traje de baño, verse en el espejo y decirte cien veces que te amas a ti misma y te sientes de maravilla. Cuando tienes confianza en ti misma se nota y es contagioso». En esta ocasión, Teyana Taylor se unió a la modelo curvy posando con el mismo traje de baño.