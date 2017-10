La nueva ocupación de Barack Obama por la que cobrará menos de 15 euros al día El expresidente de Estados Unidos será jurado en Illinois

ABC.ES

MADRID 30/10/2017 17:13h Actualizado: 30/10/2017 17:18h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Ahora que ya no es presidente de los Estados Unidos, Barack Obama tiene tiempo para hacer todas aquellas cosas que antes no podía hacer y disfrutar del tiempo libre que no tenía cuando era mandatario, como ha hecho este verano practicando algunos deportes «vetados» dentro de la Casa Blanca. Incluso, encontrar otros «proyectos laborales».

Según ha informado el diario «Chicago Tribune», el exmandatario ha sido convocado por el juez del condado de Cook, Illinois, para hacer de jurado en un caso que comenzará en el mes de noviembre, aunque no se ha dado la fecha exacta por razones de seguridad ni la ubicación exacta del juzgado al que tendrá que acudir el expresidente. «Obviamente, nos aseguraremos de que tenga todo lo que acompaña a un expresidente. Su seguridad será lo más importante para nosotros», señaló el magistrado Timothy Evans a la misma publicacion.

Pese a que vive en Washington con su familia, Obama todavía tiene una casa en Chicago, por lo que los magistrados han visto posible que, el que llegó a ser senador de Illinois, pueda ayudar. Y es que ni Barack Obama se libra de servir como jurado. Lo más gracioso de su nueva ocupación es su sueldo. En Illinois, los miembros del jurado cobran aproximadamente 17,2 dólares (14,6 euros) por día de servicio, una cantidad bastante modesta para él.

Obama se unirá a una selecta lista de rostros conocidos que han comparecido en el condado de Cook para servir como jurados, entre ellos estaría la presentadora Oprah Winfrey. Además no es el único expresidente que sirvió como jurado. El exmandatario George W. Bush también fue convocado por un tribunal de Dallas, en Texas.