Nueva demanda de Alba Carrillo a Feliciano López por los gananciales

El pasado martes, Teresa Bueyes, abogada de Alba Carrillo, presentó en el juzgado de Pozuelo de Alarcón una demanda de 65 páginas con las que reclama la anulación de la firma que la modelo y el tenista Feliciano López realizaron ante notario con objeto de formalizar su separación de bienes. Se pide la anulación de la claúsula que especifica la liquidación de los gananciales durante los siete meses transcurridos entre la boda, en junio de 2015, y la firma del documento.

Cuando Carrillo firmó dicha separación de bienes, tuvo la oportunidad de consultarlo con su anterior abogada tal y como se ha demostrado a través de unos WhatsApp; pero ello no ha sido impedimento para que su letrada presente esta nueva demanda en donde se quiere demostrar que lo que allí se firmó es falso, dado que no se había producido esa liquidación de gananciales y que, por tanto, no hay ningún documento que avale el reparto o ni tan siquiera un inventario.

No es el único argumento que se va a esbozar dado que también se presentarán certificados médicos que demuestren que en aquel momento la modelo estaba bajo tratamiento por sus trastornos psicológicos y de ahí que no fuera realmente consciente de lo que estaba firmando.

Por otro lado, también se ha solicitado la suspensión de la vista que iba a celebrarse el próximo 7 de febrero en el juzgado de Villalba, en base a una demanda de liquidación de gananciales presentada por la anterior abogada, con idea de esperar la sentencia de este nuevo proceso que determinará lo que luego haya que reclamar o no en el juzgado de Villalba. Aunque en la demanda no se dan cifras sobre el importe que se podría obtener en caso de ganar, en algunos medios se ha calculado que podrían estar rondando entre los 500.000 y un millón de euros por esos seis meses de matrimonio en gananciales a tenor de los ingresos del tenista.

Sin duda, se trata de un asunto delicado que podría resolverse antes de citarse en el juzgado en el caso de que las abogadas lograran un acuerdo previo. En esta tarea está precisamente Bueyes, abogada de Carrillo. Según cercanos al tenista, su intención en ningún caso es la de pagar cantidad alguna a Alba, pues considera que se hizo con todas las de la ley y conscientes del paso que daban.

«Tras la ruptura, Feliciano le dijo que le ayudaría a alquilarse un piso para que viviera con su hijo, al menos durante un año, para no tener que volver a la casa de sus padres. Pero fue un ofrecimiento que hizo antes de que su separación se convirtiera en un espectáculo mediático, con exclusivas y descalificaciones. Ahora no tiene intención de pagar esas cantidades que reclaman, por lo menos en lo relacionado con la firma notarial», asegura una fuente cercana al deportista.