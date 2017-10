La «no novia» de David Bustamante rompe su silencio: «No me puedo creer lo que está pasando» La presentadora catalana, cansada de las acusaciones, concede su primera entrevista

Ares Teixidó se ha convertido en la protagonista de todas las revistas del corazón y en una de las personas más buscadas por los prensa rosa. No es de extrañar teniendo en cuenta que se la relaciona con David Bustamante, algo que los dos han negado rotundamente.

Desde que saltó la noticia, la presentadora de televisión no atraviesa su mejor momento. Ante tanta presión, la catalana no ha podido más y ha decidido conceder una entrevista a la revista «Diez Minutos» para hablar sobre el tema y dejar claro que no tiene ningún tipo de relación con el cantante y todavía marido de Paula Echevarría.

«Estoy absolutamente hecha polvo. No me puedo creer todo lo que está pasando. No tengo una relación con David Bustamante. Lo conozco y ya está. Más allá de todo lo que se está diciendo y se está publicando no hay absolutamente nada cierto. Todo está de más», ha declarado sobre cómo se encuentra en estos difíciles momentos en los que se encuentra.

Pero esa rotundidad no explica el hecho de que haya fotografías suyas saliendo de la urbanización de Pozuelo de Alarcón en la que Bustamante ha alquilado un ático. Al parecer, según ha señalado la propia presentadora, sí que es verdad que estuvo en su urbanización como bien muestran las fotografías, pero no para lo que todos han dicho: «Tengo una amiga que vive allí», confiesa.

Teixidó asegura que esta situación es insostenible tanto para ella como para su familia: «Me ha venido todo encima sin buscarlo. Yo no soy personaje, no me gusta estar en las portadas, no quiero esto. Me duele que alguien piense que es algo que yo he provocado y que he llamado luego a los medios. Eso es lo que me hace estar muy mal. Que mi familia tenga que leer ciertas cosas sobre mí que no son ciertas».

