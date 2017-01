No habrá isla privada para la princesa Mary de Dinamarca

No habrá isla para la Princesa Mary de Dinamarca. La Casa Real danesa niega las informaciones publicadas por algunos tabloides australianos y británicos que indicaban que el Príncipe Federico habría pagado 69 millones de coronas danesas, cerca de diez millones de euros, para comprar una isla en Tasmania (Australia) y regalársela a su esposa con motivo de su 45 cumpleaños. La noticia, lanzada por la revista de cotilleos New Idea y recogida por el periódico Daily Mail en Gran Bretaña, añadía que el nombre de la isla sería «Isla Mary». New Idea explicaba que era una de las pocas islas privadas que quedaban en la zona y que los príncipes y sus hijos visitarían el lugar a finales de 2017. Además afirmaba que, según «fuentes de palacio», la princesa estaba encantada ya que, aunque viviera en la otra punta del mundo, no perdía sus raíces australianas.

«No es verdad. Podemos negarlo de forma rotunda», explicó un portavoz de palacio a la cadena de televisión danesa TV2, a la vez que se hizo público el comunicado enviado a la agencia Australian Associated Press para desmentir la información. «Negamos que Su Alteza Real el Príncipehaya comprado una isla en la costa de Tasmania», dice la nota.

Son ya varias las noticias relacionadas con la Princesa Mary de Dinamarca que la Casa Real ha tenido que desmentir en los últimos años. Nacida en Hobart, en la isla de Tasmania, su boda en 2004 con el heredero de la corona danesa la convirtió en uno de los personajes favoritos de la prensa rosa de su país que, a falta de realidades, parece hacerse eco de rumores o simples invenciones para alimentar el morbo de sus lectores. La ansiedad con la que los australianos esperan que «su princesa» pueda convertirse en reina, también ha llevado a los medios a realizar conjeturas sobre una cercana abdicación de la Reina Margarita que la monarca ha dejado claro que no va a producirse por el momento.

Pero no son solo los tabloides australianos los que inventan noticias sobre la familia principesca. En octubre de 2015, el Daily Mail, especuló acerca la mala relación que, al parecer, existía entre Mary y su familia, basándose en una conversación de Facebook en la que el hermano de la princesa y su padre, John Dalgleish Donaldson, se referían a ella como «la innombrable». Todo fue, según las explicaciones reales, un robo de identidad en las redes sociales.

La prensa danesa también ha sido objeto en el pasado del enfado de la Casa Real. Así, en octubre de 2014, la revista de cotilleos Her & Nu (Aquí & Ahora) tuvo que publicar una rectificación y pedir disculpas por haber difundido en un artículo que la Princesa Mary, cuñada de Mary, se había sometido en Lituania a una operación de aumento de pecho.

Según algunos expertos, la velocidad con la que las redes sociales difunden rumores y falsas noticias, obliga, cada vez más, a la Casa Real a tener que salir al paso de informaciones a través de comunicados, algo que en el pasado no era habitual.