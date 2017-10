La niñera de Isabel Pantoja: «Me decía que era sus manos y sus pies, que no me alejara nunca de ella» Dulce, la niñera más famosa de España, ha concedido una entrevista para «Sábado Deluxe» en la que cuenta cómo fueron los años que pasó junto a Isabel Pantoja

Dulce Delapiedra, la niñera que durante años estuvo al lado de Isabel Pantoja y al frente de los cuidados de Kiko y Chabelita Pantoja en Cantora (Cádiz), propiedad de la tonadillera y su residencia habitual, concedió el pasado sábado una entrevista para el programa «Sálvame Deluxe» en la que relató al detalle cómo fueron los últimos años que sirvió en la casa de la tonadillera.

Hacía mucho tiempo que el nombre de Dulce no aparecía en las revistas del corazón, desde que en junio del año pasado acusase a la expareja de la cantante, Julián Muñoz, de haberla acosado sexualmente mientras el exalcalde de Marbella estaba en la finca. «Julián utilizaba el poder, el mando para que yo cediera. Me pedía que yo subiera a su habitación. Nunca lo consiguió», reveló en su día para la revista 'Lecturas'. Un tema que causó un gran revuelo, algo que obligó a la niñera a retractarse y negar sus propias palabras: «Nunca sufrí acoso sexual en casa de Isabel Pantoja. Sufrí acoso, no sexual», apuntilló sobre sus polémicas declaraciones en la revista citada.

Dulce reapareció el pasado sábado para romper su silencio y contar cómo fueron los años que pasó junto a Isabel Pantoja. Tal y como relató, la relación entre ellas era totalmente estrecha, hasta el punto de que la tonadillera le repetía frecuentemente que quería envejecer a su lado: «Me decía que era sus manos y sus pies, que no me alejara nunca de ella».

Sobre cómo llegó Delapiedra a ser una de las personas de confianza de la cantante y la encargada de educar a sus dos hijos se ha especulado mucho y por fin la propia niñera despejó todas las dudas sobre este tema: «Yo iba a los conciertos de Isabel Pantoja y en uno de ellos Isabel me propuso que trabajara para ella, que me fuera con ella a vivir a su casa, sin más. Yo entonces tenía 19 años».

Dulce también tuvo tiempo para dar su visión sobre la polémica relación entre Chabelita, a la cual se refiere cariñosamente como «su niña», y Alejandro Albalá: «Ella se quedaba destrozada en casa llorando», explicó asegurando que pasados unos días, Isa se recuperaba del disgusto y salía a divertirse con sus amigos. «Era ahí cuando Alejandro volvía y empezaba a controlarla, lo que siente Alejandro por mi niña es una obsesión, está completamente obsesionado con ella por eso vuelve con ella pese a las infidelidades».

Ya se ha perdido la cuenta de las veces que la pareja ha roto y se ha reconciliado. La relación entre Isa Pantoja y Alejandro Albalá está completamente destrozada, incluso parece que ambos habrían puesto tierra de por medio. Mientras la hija de Isabel Pantoja se ha quedado en España, Alejandro Albalá habría decidido poner rumbo a Manchester con el objetivo de retomar los estudios de piloto de vuelo que dejó aparcados para volver con Isa. Jorge Javier quiso saber cómo era la relación entre ellos cuando estaban en la intimidad de su hogar. «Discutían mucho y se faltaban al respeto constantemente, he visto discusiones muy fuertes».