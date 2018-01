Nick Nolte, una vida marcada por su adicción a las drogas y a las mujeres El reconocido actor publica sus memorias en las que habla de todos sus problemas, incluidos sus conflictos con la Justicia

No es oro todo lo que reluce. El más común de los mortales podría anhelar la vida de cualquier actor de Hollywood que, aparentemente, podría pensar que lo tiene todo. Pero nada más lejos de la realidad. Con fama o sin ella, los problemas existen para todos. Y si no que se lo digan a Nick Nolte (76 años).

El ganador de un Globo de Oro por su interpretación en «El príncipe de las mareas» como mejor actor publica este martes sus memorias, Rebel: My Life Outside the Lines. En ellas habla de sus problemas con el alcohol y las drogas. Durante cuatro años consumió GHB, porque, según él mismo confesó, le hacía «sentir genial».

Nolte cuenta en su libro que tuvo que recurrir a la ayuda de un psiquiatra: «Me llevó 30 días sacudirme de encima los efectos del GHB y después volé a casa. Salí como un hombre nuevo y afortunado». Sus problemas llegaron mucho antes. Ya en la adolescencia fue expulsado del instituto por esconder cerveza y beber durante un entrenamiento de fútbol americano.

Lo cierto es que fue un joven complicado. El reconocido actor fue condenado a 45 años de cárcel y una multa de 75.000 dólares en 1965 por falsificación de documentos. Menos mal que la sentencia fue finalmente suspendida.

Adicción a las mujeres

«Más que el fútbol o la interpretación, las mujeres han sido la mayor pasión de mi vida. Me fascinan», reconoce el actor en sus memorias. Nolte, un conocido mujeriego que se ha casado hasta en cuatro ocasiones, reconoce su pasión por las féminas.

En sus memorias recuerda lo difícil que fue no caer en los brazos de Barbra Streisand, con la que trabajó en «El príncipe de las mareas». Incluso cuenta que le dieron muchas vueltas y hablaron de por qué no debían mantener una relación mientras que rodaban.