Nerea Barros: «Ver el peor momento de un ser humano me puso los pies en el suelo» La actriz habla con ABC sobre su pasado como enfermera en un hospital, entre muchos otros temas

Rocío F. de Buján

@rfbujan Seguir Madrid 26/10/2017 14:56h Actualizado: 26/10/2017 14:58h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La IV Edición de «Mercado de Sabores» de Mahou celebrada el pasado fin de semana en el Palacio Cibeles fue todo un éxito. La marca cervecera reunió 20 locales madrileños que compitieron por ganar el premio a la mejor tapa, siempre acompañada por una caña. Muchas fueron las caras conocidas que se acercaron hasta el centro de la capital para disfrutar de la gastronomía madrileña, entre ellas se encontraba la actriz Nerea Barros, conocida por ganar un Goya a Mejor Actriz por 'La Isla Mínima' en 2015 y actuar también en la exitosa serie de 'El Príncipe'.

La intérprete compostelana no ocultó su pasión por esta bebida, que la acompañó durante su charla con ABC en la que se abrió sobre su relación con el cómico Juan Ibáñez (El Hormiguero), su pasado como enfermera y su impotencia ante los terribles incendios que asolaron sus tierras la semana pasada.

Está viviendo uno de los mejores momentos profesionales

Ahota tengo seis proyectos en marcha. No paro quieta, no duermo, no tengo vida personal... menos mal que tengo una pareja que me ayuda y me apoya mucho. Antes era yo la que preparaba la cena y organizaba un poco la casa pero ahora es él el que se encarga de todo, se está portando fenomenal la verdad.

¿Cómo sobrevive su relación?

Llevamos entre nueve y diez años, ya no me acuerdo. Después de tanto tiempo y de una confianza tan grande te acabas adaptando. El apoyo al otro que es algo muy importante y muy difícil de encontrar, sobre todo en este mundo de la televisión y el cine. Yo no puedo estar más agradecida. Ojalá duremos toda la vida. Cuando empecé con Juan era celosa pero aprendí a no serlo porque la posesión es algo inventado y hay que ser generoso.

¿Tienen pensado dar un paso más en su relación?

Pues no lo sé, eso ya depende de Juan. Preguntárselo a él porque yo no pienso pedirle matrimonio, ¡faltaría más! Pues no lo sé, espero que sí pero cuando él decida, yo ahí no me meto.

¿En qué aspectos de su vida le cambió ganar un Goya?

Me cambió muchas cosas. Para mí la Academia me estaba diciendo: «creemos que estás yendo por buen camino así que no te pierdas». Yo trabajo también con mi imagen y es algo que hay que asumir y que aparte es maravilloso porque en el momento en el que encuentras un equilibrio entre tu imagen y tu personalidad te encuentras cómoda en cualquier lugar. A nivel profesional me dio el empuje que yo necesitaba hasta llegar donde estoy ahora mismo.

¿Cuándo se dio cuenta de que quería ser actriz?

Siempre. Llevo desde los 15 años trabajando como actriz. Pero mis padres no entendían muy bien por qué su hija quería trabajar en esto si nadie en la familia se dedicaba a nada artístico. Cuando terminé el colegio me dijeron que me dejaban estudiar arte dramático y danza si me sacaba una carrera, entonces compaginé 10 años de danza y cinco de arte dramático con un estudio de enfermería y cuatro años de especialidad en cuidados intensivos.

¿Qué se le ha quedado de sus años como enfermera?

Se me ha quedado todo, es algo que de lo que sigo trabajando. El año pasado, por ejemplo, mi padre se puso enfermo, nos dio un susto muy grande. Yo decidí parar todo para dedicarme durante dos meses única y exclusivamente a mis padres, que son las personas más importantes de mi vida. Le querían ingresar pero yo dije que nada de hospitales, que se quedaba en casa y le ponía yo el tratamiento.

¿Cree que tratar con personas enfermas cambia la forma de ver la vida?

Sin ninguna duda. La enfermería es algo que voy a agradecer toda la vida. En mi caso mi padre quería que hiciese medicina yo le dije que seis años eran muchos y por eso entré en enfermería.

Trabajar en un hospital me enseñó mucho. Ver el peor momento que puede tener un ser humano donde no hay alfombras rojas me ha colocado los pies en el suelo. Me ha enseñado que la vida es algo efímero.

¿Cómo vivió la ola de fuegos provocados en Galicia la semana pasada?

Me han vuelto loca porque es algo que no puedo controlar. Pensar que una tierra como la mía, que es una tierra bellísima e increíble, se está quedando en nada por intereses absurdos me parte el alma, porque ya no solamente han atacado casas sino que cada vez que hay un incendio hay un ecosistema que se rompe. Los gallegos lo vivimos muy mal porque son gente de nuestra tierra los que están provocando esos fuegos y no lo entiendes. Cuando voy al País Vasco se me cae el alma a los pies porque aquello sigue siendo lo que era el norte y lo que era mi tierra entonces y me da mucha pena no poder hacer nada.