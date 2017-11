Natalia Sánchez también sufrió acoso sexual: «Lo corté como pude» La actriz se une a las quejas por este tipo de comportamientos

Desde que comenzó el terremoto Harvey Weinstein no ha dejado de salir a la luz testimonios de mujeres denunciando acoso en su entorno laboral. Todavía no se conoce ni su intensidad real ni cuándo dejará de resquebrajar el suelo de la industria cinematográfica. De momento ha servido para desenmascarar a un «depredador sexual» y que sus víctimas puedan denunciar sin miedo. También, para demostrar hasta qué punto se protege a quien maneja el dinero. Sin embargo, Hollywood no es lo único que se está desenmascarando. En otros campos como el de la moda o la fotografía también están sufriendo las denuncias de decenas de mujeres.

Natalia Sánchez ha sido la última actriz española en denunciar una situación de acoso sexual. La intérprete conocida por su papel en la serie de televisión «Los Serrano», reconoció a través de una entrevista en La Vanguardia que sufre acoso sexual continuamente, sin embargo hubo un momento que le marcó en su vida: «viví una situación muy incómoda en que sobrepasaron el límite, aunque afortunadamente no llegó a nada». La actriz se une a las quejas por este tipo de comportamientos y responde a los que critican el silencio que ha pesado sobre esta problemática durante décadas: «el micromachismo socialmente aceptado es el peligro real de este problema», y añadió «hay una situación previa y un maltrato psicológico que puede resultar igual de fuerte que uno físico».

A pesar de que no ha querido señalar a nadie en concreto, la actriz aseguró que ella también sufrió acoso sexual cuando era más joven: «Cuando a mí me ocurrió no tenía herramientas, lo corté como pude», y afirmó que de ocurrirle a día de hoy no reaccionaría igual, y aseguró que «no se trata solamente del caso concreto de una agresión, sino que hay una situación previa y un maltrato psicológico que puede resultar igual de fuerte que uno físico».