Los nacimientos mÃ¡s importantes de 2016

La presentadora ya es madre de dos niñas, Noa y Carmen, adoptadas en la India y Vietnam respectivamente. Anne, fiel a su manera de pensar, siempre ha querido mantener su vida familiar al margen de la crónica rosa. De la misma manera que su boda, que se celebró el pasado 30 de noviembre en la localidad vizcaína de Elorrio, el nacimiento de su bebé fue un acto privado.

Ocho días después del alumbramiento, la pareja anunciaba a través de sus cuentas de Instagram la feliz noticia. «Gurekin zaude iada!, Eguzki izar ta argi. Ongi etorri!! Ya estás aquí. Te hemos esperado y deseado tanto. Wellcome, Angel. Hold me. I will be there for you. We all will», ha sido el mensaje, en tres idiomas, de la presentadora vizcaína, al que acompaña una imagen de la manita de su retoño. Mientras el director granadino, Pablo Heras-Casado, hacía lo propio con una foto del pie del bebé sobre el brazo de con este tierno mensaje: «¡Bienvenido, Nicolás! Traes contigo toda la alegría, belleza y felicidad del mundo!».

Coherente con su manera de actuar, de la misma manera que nunca ha querido hablar de su boda y divorcio con el bailarín Igor Yebra o aparecer junto a sus hijas en los múltiples actos a los que acude, en ese momento optó por disfrutar de la llegada de su bebé en casa, evitando el clásico posado a las puertas del hospital para la presentación de su hijo en público.