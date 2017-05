Nacho Campillo celebra sus 30 años en la música en un acústico muy especial

Nacho Campillo hizo un acústico «revival» de lo más espectacular en el Museo ABC. El artista, recién llegado de latinoamérica tras arracasar con una apasionante gira, se plantó en el escenario acompañado de un ukelele y de una guitarra para rememorar sus grandes éxitos a lo largo de sus 30 años en la música tanto con 'Tam Tam Go', como de su carrera en solitario.

«Me encuentro en un gran momento. El balance de todos estos años es muy positivo, 9 álbumes con TAM TAM GO y 4 en solitario y sobre todo agradecido de porder haber llegado a la madurez y seguir dedicándome a lo que más me apasiona, eso es impagable», contó a este periódico. Tan impagable es eso, como la actuación que junto a su equipo regalararon, haciendo bailar y cantar a un público que estuvo entregado en todo momento. «Los conciertos acústicos en pequeño formato son ocasiones únicas para dar a conocer al público la esencia de la canción, enseñarles cómo fue escrita en su origen. Son mucho más espontáneos, no hay artificios, te presentas y te sinceras con la audiencia», reveló.

30 años en la música

Campillo pasó gran parte de su adolescencia entre Londres y Madrid. En 1987 crea una de las formaciones pop que será emblemática en los años 80/90, Tam Tam Go, con casi dos millones de discos vendidos. Entre sus grandes éxitos destacan: «Espaldas Mojadas», «Manuel Raquel», «Atrapados en la red», «I come for you».

Algunos años después, Nacho se embarca en su carrera en solitario y saca dos discos «Nacho Campillo» y «Como Pica el Sol» ( 2006 ). En el 2011, se convierte en Reyno. Bajo ese nuevo nombre, graba «Animal Reset».

En la actualidad, el artista se encuentra ultimando lo que será su próximo trabajo, «Pacífico 360», para celebrar como decimos sus 30 años en la música que incluirá algunos de sus clásicos actualizados y alguna sorpresa. «Pacífico 360 será un álbum inédito con 12 canciones que conmemora de alguna manera mis 30 añazos en la música, que incluirá algunos bonus tracks de clásicos regrabados en vivo y una canción aniversario muy original».