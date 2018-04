Nace la primera hija de Khloé Kardashian La hermana de Kim Kardashian ha dado a luz a su primera hija, fruto de su relación con Tristan Thompson, un día después de descubrir las constantes infidelidades del jugador de la NBA

Un nuevo miembro del clan Kardashian ha llegado al mundo. Según la web «TMZ», Khloé Kardashian ha dado a luz a su primer a hija en un hospital a las afueras de Cleveland. Aunque todavía no se conoce el nombre de la pequeña, sí se sabe que sus hermanas Kourtney y Kim, su madre Kris y su mejor amiga, Makila, estuvieron junto a Khloé durante el parto. Así como el padre de la pequeña y pareja de Khloé, Tristan Thompson.

La presencia del jugador de la NBA era una gran incógnita, después de publicarse este miércoles que había sido infiel a Khloé en varias ocasiones. La última, el pasado fin de semana con una morena con quien compartió noche de hotel en Nueva York, mientras la hermana mediana de las Kardashian se encontraba en Ohaio esperando el nacimiento del primer bebé de la pareja.

Los vídeos de Thompson engañando a Khloé dieron la vuelta al mundo y le granjeó la enemistad de toda la familia Kardashian. Sin embargo, pese a su enfado, Khloé permitió al jugador de los Cavaliers estar presente en el nacimiento de su primera hija.

La pareja llevaba junta desde principios de 2017, pero queda por saber si Khloé perdonará o no el comportamiento de Tristan quien, por el momento, ha sido despedido del reallity familiar, «Keeping Up With The Kardashian».