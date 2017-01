La mujer que decidió no hacer planes de futuro y sí vivir cada día como si fuera el último

Esta mañana ha fallecido en el hospital Ramón y Cajal de Madrid Bimba Bosé a la edad de 41 años. Nieta de Lucía Bosé y Luis Miguel Dominguín desde hace dos años luchaba contra un cáncer que comenzó en el pecho y degeneró en una metástasis que le afectó en los huesos, el hígado y el cerebro. A pesar del pronostico la manera en la que Bimba encaró su enfermedad era digna de admiración. Por eso hoy todos sus seres queridos e incluso cuantos solo la conocían a través de los medios o por su trabajo como modelo, diseñadora o cantante sienten la pérdida de una mujer que deja dos hijas de corta edad y una larguísima lista de amigos dispuestos a que su memoria permanezca viva.

Esta mañana, su amiga y agente durante muchos años Macarena Blanchon ha enviado un comunicado a los medios para confirmar la triste noticia que adelantaba ABC en su versión digital a primera hora de la mañana. «Con gran tristeza confirmo que Bimba Bosé ha fallecido esta mañana rodeada de sus seres queridos tras una larga, valiente y heroica lucha contra el cáncer.La familia solicita que sea respetada su privacidad en estos difíciles momentos y agradece profundamente las muestras de cariño recibidas en todo este tiempo. El deseo expreso de la familia es dar el último adiós a Bimba en la más estricta intimidad».

Última aparición pública

Luchadora infatigable con un carácter que la hacia adorable la ultima aparición mediática de Bimba fue el pasado mes de octubre para estar en la campaña que organiza Ausonia y colocarse en pañuelo rosa en señal de apoyo a la lucha contra el cáncer de mama. Ese día la modelo no pudo posar con otras participantes habituales como son Marta Sánchez y Terelu Campos ya que había perdido el primer en de Málaga y tuvo que llegar con unas horas de retraso. Instalada en Sotogrande donde se mudo con su pareja Charlie, «mi angel», como solía llamarlo, y con sus dos hijas, Bimba había optado por una vida lo mas cerca de la naturaleza y había cambiado totalmente sus hábitos con el fin de poder estar en mejor forma para superar los tratamientos que desee hacia dos años le estaban realizando.

Por desgracia el final ha sido el más temido por la propia familia que hoy llora la muerte de una mujer que decidió no hacer planes de futuro y si vivir cada día como si fuera el último. Una pérdida que deja sin palabras a sus seres queridos que hoy también tienen que comunicar esta noticia al diseñador David Delfín, íntimo amigo y socio de Bimba, quien lucha por superar tres tumores cerebrales que le diagnosticaron hace un año. «David y yo nos llamamos mucho lara comentar nuestras cosas y nos aconsejamos», me declaraba Bimba meses atrás. Consciente de sus dolencias, quisieron vivir su enfermedad sin dramatismo e intentando que no interfiriera sus vidas, algo que Bimba me aseguró se podía conseguir.