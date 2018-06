Anthony Bourdain, el chef estrella de la televisión de Estados Unidos, se suicida en la habitación de su hotel

El famoso chef y crítico gastronómico Anthony Bourdain ha muerto a los 61 años, según ha informado la CNN. El cocinero, una estrella en la televisión de su país, Estados Unidos, presentaba el programa Parts Unknown, sobre comida y viajes.

El popular chef se suicidó hoy en París, según la cadena televisiva para la que trabajaba. «Es con extraordinaria tristeza que podemos confirmar la muerte de nuestro amigo y colega Anthony Bourdain», indicó la CNN en un comunicado, en el que confirmó que la causa de la muerte fue un suicidio. «on inmensa tristeza confirmamos la muerte de nuestro amigo y colega Anthony Bourdain. Su amor por las grandes aventuras, por los buenos amigos, por la buena comida y bebida y sus destacables historias del mundo lo convirtieron en un cronista único. Su talento nunca dejó de sorprendernos y lo echaremos mucho de menos. Nuestros pensamientos y oraciones están con su hija y su familia en estos momentos tremendamente difíciles».

Bourdain estaba en Francia trabajando en un próximo programa de la CNN y su amigo Eric Ripert, chef francés, lo encontró sin conocimiento en su habitación de hotel.

BREAKING: Anthony Bourdain of CNN’s “Parts Unknown” is dead. The chef, storyteller and Emmy-winning host has committed suicide at age 61, CNN confirms https://t.co/kUSmSJZXNmpic.twitter.com/VyZyfh5my2