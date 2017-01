Mónica Naranjo: «No he querido tener hijos por no tentar a la suerte»

Mónica Naranjo lanzó hace unos meses su propia fragancia. Un perfume unisex sin ningún rango de edad específico «Mi desafío era llegar a todo el mundo», explicó, «cuando me gusta un perfume me lo pongo sin mirar si es de hombre o de mujer». A sus 42 años, la cantante y presentadora mantiene su vida privada al margen. «Normalmente no accedo a fotos porque no me gusta que me ubiquen, siempre he intentado durante toda mi vida no alejarme de mi vida cotidiana y no obsesionarme con mi trabajo».

¿Qué queda de la chica rebelde con el pelo bicolor?

Rebelde sigo siendo, eso es un sello de la casa. Tengo carácter, pero han cambiado las cosas mucho desde entonces. Yo empecé en el medio con 17 años y ahora tengo 42. En esencia sigo siendo la misma persona, pero en la práctica ha habido cosas que se han ido consumiendo y apagando.

¿Y eso ha afectado a su música?

La música es una evolución de nuestro interior. Los autores tal y como nos sentimos internamente es como al final producimos. Focalizamos nuestra vida a través de la música.

Es considerada como una de las voces más importantes a nivel mundial del pop, ¿cómo se lleva eso?

Es un peso muy grande. Esos pesos no son tan positivos al final. Las personas exigentes como yo tienden a tiranizarse mucho. Soy una persona terriblemente responsable, ordenada y disciplinada. No salgo del estudio hasta que creo que todo está bien, y eso significa muchas horas de mi vida. A todo eso le sumas «una de las mejores» y entonces surge esa tiranía que la reflejo consciente o inconscientemente.

¿A cambiado en algo su vida la fama?

Yo me iré a casa ahora, me pondré el pijama y me tumbaré a ver la tele. Es decir, mañana seguiré con el trabajo y por la tarde estaré en mi casa con mis perros, mis niños y mi coleta. Es un trabajo más, entiendo que la gente a través de la tv ve a los personajes como yo y les hacen vivir cierta magia y ficción en la vida, pero al final yo voy a hacer la compra porque no quiero alejarme de lo que es la vida normal. Siempre he intentado no obsesionarme con mi trabajo. Lo que me llena es estar en casa cerca de mi familia y ser ama de casa.

¿Su experiencia como actriz?

He dicho muchas veces que no al cine. Solamente he hecho cameos en dos películas pero porque los directores eran amigos míos y por la risa, pero yo no soy actriz, soy cantante. Hace años estudié arte dramático para poder defenderme en el escenario, entender mejor las emociones y poder transmitirlas en los vídeos.

¿Cómo digiere las críticas?

Las críticas forman parte de mi trabajo, es lo que hay. Hay gente que entiende plenamente mi trabajo y mi trayectoria, y gente que no le gusta. No leo nunca las críticas, ni las buenas ni las malas, no quiero saberlas porque tanto una como otra son peligrosas.

Su historia de amor…

Es muy bonita y muy singular. Yo conocí a mi marido hace 15 años porque robaron mi casa y llamé corriendo a la policía y llamaron a mi marido que en ese momento era mosso de escuadra. Cuando lo vi acercarse sentí que para mí la vida ya había cambiado, un sentimiento de familiaridad muy extraño y pensé: ‘estoy perdida’.

¿Cómo llevan su marido y su hijo la fama de Mónica Naranjo?

Hay que establecer una cosa importantísima y es que yo soy la que tiene un trabajo público y no ellos. Cuando mi hijo piensa en la profesión de su madre piensa en las horas que le ha quitado de estar conmigo. Siempre separo vida privada y trabajo. Otra cosa es que en algún momento haya posado con mi marido en alguna alfombra roja, aunque no le gusta mucho, es muy tímido. Yo a mi hijo solo le estoy agradecida porque siempre ha sido un niño muy bueno, no ha dado ningún problema. Siempre me lo ha puesto todo muy fácil, por eso no he querido tener más hijos por no tentar a la suerte.