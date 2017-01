Momentos estelares de la moda en el arranque de 2017

Así te ven, así te tratan, decía Cervantes. Y no le faltaba razón. La importancia de la moda tiene dos principales motivos: uno, ser la primera expresión de uno mismo, diariamente y sin necesidad de palabras o gestos. Por exceso o por defecto. El segundo, haberse convertido en una potente industria que cada vez acapara un mayor porcentaje del PIB de España. Repasamos las novedades de esta semana.

Los estilismos de Mohamed VI han sorprendido a los marroquíes esta semana. Todo es fruto de las redes sociales y la falta de intimidad que conllevan. El Rey de Marruecos aparecía sonriente y satisfecho en dos imágenes poco habituales en él: en una, acompañado por el productor sueco-marroquí RedOne el día 28 de diciembre, con una chaqueta azul eléctrico con dibujos de colores fuertes. En otra, aparece visitando la tienda «33, Majorelle» de Marrakech, junto a su esposa, Lalla Salma. Lo más curioso es que lleva una chaqueta de piel de cocodrilo teñida en naranja, Hermès ha tenido algunas parecidas por más de 10.000 euros, combinada con una camiseta negra de la marca «Rock da Kasbah» de Tánger, que se ha agotado en la tienda.

El atuendo de Mohammed VI no ha dejado indiferente a nadie, ya que suele vestir la tradicional chilaba o traje de corte occidental. Pero en realidad, esta imagen del Rey de Marruecos no debería extrañar tanto, ya que cuando está de vacaciones y de «incógnito», suele llevar atuendos poco heterodoxos. Basta observar en internet como aparece, en sus acostumbrados selfies con marroquíes que encuentra por el mundo: vestido con jersey de corte peruano en Amsterdam, con camiseta teñida al estilo «tie-dye» jamaicano y saludando a un conciudadano en París, o en camiseta de tirantes a manchas, con gorra negra y gafas tipo Lennon, conduciendo un descapotable en un viaje a Alhucemas. Mohammed VI no ha cambiado de estilo: solamente se ha dejado fotografiar en privado para las redes sociales.

Y nada más actual que el apellido Trump; Esta semana, también se habla de ellas. Ivanka Trump, hija del presidente electo y su más cercana consejera, ha declarado que sale del equipo de gestión del holding familiar y que deja su propia marca de ropa, una enseña que hoy por hoy solo le traía pérdidas. Es lógico que se desligue de la empresa familiar, como también deberían hacer sus hermanos, imitando a presidentes de otras décadas y poniendo la fortuna familiar en manos de un «trust» o fideicomiso mientras dure la presidencia Trump. Especialmente ahora que se muda a Washington y que su marido, Jared Kushner, será nombrado asesor principal del nuevo presidente.

Melania Trump, tampoco lo tendrá todo tan fácil. Una gran parte de las marcas y modistos norteamericanos que han hecho campaña contra Trump, no querrán ver su marca asociada a la nueva primera dama. Tal es el caso de Marc Jacobs o Derek Lam, mientras que Melania podrá contar con clásicos norteamericanos como Carolina Herrera, Ralph Lauren, Michael Kors, Hilfiger y Oscar de la Renta. También podría utilizar las marcas del Grupo LVMH, ya que el presidente del mismo, Bernard Arnault, parece haber establecido una «entente cordiale» con Trump en su visita a Nueva York hace unos días. E incluso con las prendas de Prada, Armani, Roksanda Illincic o Gucci - no olvidemos su reciente conjunto rosa de pantalón y camisa con lazo al cuello-. Pero, si Melania se mantiene fiel a las ideas de su marido, que defiende al ultranza el «made in América», no podrá llevar la mayor parte de estas enseñas extranjeras. Ya se hacen apuestas sobre el atuendo que llevará a la ceremonia de toma de posesión del cargo de su marido o a la gala de inauguración de su mandato como presidente de los Estados Unidos.

Italia, esa grande de la moda, piensa dedicar más presupuesto a la moda. El primer ministro, Paolo Gentiloni, que acaba de ser sometido a una intervención quirúrgica de corazón, ha propuesto al Congreso invertir 36 millones de euros para dar un nuevo impulso a la industria de la moda italiana. Y decimos industria, porque eso es lo que es, y no un entretenimiento de niños jugando a desfilar. Carlo Calenda, el ministro de desarrollo económico, así lo ha declarado en la apertura de Pitti Uomo en Florencia. Gentiloni apoyará a una federación de las distintas asociaciones del entorno de la moda, como SMI Sistema Moda Italia, Assocalzaturifici -de zapatos-, Aimpes -fabricantes de accesorios de cuero y Anfao - productores de gafas-. Calenda aclaró que mucha parte de estos fondos irá para mejorar en investigación y desarrollo y en formación.

Ivanka deja su marca de moda

En Prada, siempre rompedores, han decidido refrescar su comunicación creando una campaña con 5 distintas identidades, una historia variada que presenta sus colecciones de primavera verano de diferente modo. Por primera vez, no esperan que el cliente se acerque a la marca sino que es la marca la que se acerca a distintos perfiles de cliente, contando su historia con personajes variados en escenarios dispares. Un ejercicio de equilibrismo que se puede permitir una marca con una imagen definida y potente. Las nuevas campañas, dirigidas también a las redes sociales e internet, presentan colecciones que se pueden comprar de momento, con imágenes que se alternaran en los próximos meses para evitar la monotonía del pasado, la publicidad monotemática que permanecía delante de la retina del cliente casi seis meses.

Por último, Jil Sander, antiguamente propiedad del grupo Prada, busca nuevos talentos creativos tras la salida de Rodolfo Paglialunga después del próximo desfile de la marca. Se rumorea que los elegidos serían Lucie y Luke Meier, un matrimonio con experiencia en el sector. Lucie estaba en Dior con Raf Simons y participó como directora creativa en el interim hasta la llegada de Maria Grazia Chiuri. Antes había colaborado con los equipos creativos de Vuitton y Balenciaga. Luke, su marido, es fundador y creador en su propia marca masculina, OAMC. La pareja se dedicaría a las lineas masculina y femenina de Jil Sander, aunque aún no se ha emitido ningún comunicado por parte del grupo propietario de la marca, Gibò Group, una filial de Onward Holdings. Un eterno cambio de guardia.