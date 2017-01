La moda implantada por Kim Kardashian que ha hecho pasar por quirófano a cientos de mujeres

Según un estudio publicado por la «American Society of Plastic Surgeons» (ASPS), Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos, durante los últimos años la demanda de operaciones de glúteos ha aumentado de manera notable. El informe muestra cómo en 2015 las cirugías de nalgas se dispararon con un 36% más de intervenciones. El año pasado solo en Estados Unidos se realizó un implante cada 30 minutos, algo que hace saltar todas las alarmas. El estudio aseguraba que las operaciones más solicitadas eran injertos de grasa, elevación e implantes de nalgas.

La ASPS también informó que, si bien los implantes de glúteos están en aumento, los implantes de mama por el contrario cada vez se practican menos, con un 2% menos de intervenciones, aunque sigue habiendo más operaciones de pecho que de nalgas por el momento.

#loveyourselffirst #feelingempowered👑 #healthybodyhealthymind Una foto publicada por Jennifer Lopez (@jlo) el 3 de Nov de 2016 a la(s) 11:55 PDT

En enero de 2016, la famosa marca de vaqueros, Levis, puso en marcha un nuevo estilo llamado «Wedgie Fit Jeans», unos pantalones de cintura alta y un pliegue agudo por debajo de las nalgas que pretende acentuar el trasero de las mujeres. Para la promoción de esta nueva línea de pantalones se basaron en la modelo Kylie Jenner, que con tan solo 19 años se ha convertido en el ideal de belleza femenina. Gracias a sus curvas muy marcadas y sus músculos tonificados es considerada como una «nueva y mejorada» versión del estándar de belleza moderna. Un estándar que empezaron a promocionar estrellas como Jennifer López o Beyoncé, pero que Jenner ha conseguido destronar debido a la gran influencia que tiene en redes sociales, con más de 50 millones de seguidores en Instagram y 14 en Twitter.

fill yourself with adventure ✨ Una foto publicada por Kylie (@kyliejenner) el 3 de Dic de 2016 a la(s) 10:18 PST

Las operaciones y las prendas de vestir no son los únicos que se han querido sumar a esta tendencia. Las clases de gimnasia en las que se realizan ejercicios específicos para tonificar el trasero cada vez tienen más demanda en gimnasios de todo el mundo. Unas clases que prometen marcar las curvas de la mujer de manera sensual. Sin embargo, según informó una importante dietista durante una entrevista realizada a la revista Style, «No todas las mujeres cuentan con este tipo de cuerpo, y no es fácil de obtener. De hecho, muchas mujeres pueden entrenar horas seguidas y no conseguir moldear sus curvas. Las formas del cuerpo no pueden ser tratadas por meras tendencias», explicó.

El pasado verano se creó una nueva moda viral, el denominado «belfie». Una práctica cada vez más extendida en la que las principales estrellas se fotografían de espaldas. Celebrities de la talla de Rihanna, Miley Cyrus, Chrissy o Teigen, han participado para que esta nueva tendencia se convierta en la corriente principal de las redes. Solo han pasado dos años desde que apareció la primera foto con el hashtag «belfie» y desde ese momento esta práctica ha ido en aumento.