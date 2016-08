Miranda Kerr habla del desnudo integral de su ex Orlando Bloom

Agosto nos ha dejado grandes imágenes de los rostros más conocidos del planeta, aunque si hay unas instantáneas que pasarán a la historia, esas son las del desnudo integral de Orlando Bloom practicando paddle board junto a su novia Katy Perry en el Mediterráneo. El actor dejó al aire todos sus encantos, lo que causó gran alboroto en las redes sociales.

Como era de esperarse, los periodistas no perdieron la oportunidad para preguntarle sobre el escándalo a su exmujer Miranda Kerr. La modelo respondió en el programa “Kyle & Jackie O Show”, donde presentaba su colección de trajes de baño, que se sorprendió mucho aunque Bloom tuvo la cortesía de avisarle antes de que salieran de que las fotos empezaran a circular por los medios. «¿En qué estabas pensando? ¿En serio, en qué estabas pensando? Obviamente no lo estabas haciendo», comentó Kerr sobre su respuesta al actor.

FULL BLOOM: Orlando Bloom bares all on vacation with @katyperryhttps://t.co/xDWmgcQGKlpic.twitter.com/U7khHrP1IQ