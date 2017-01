Miley Cyrus y Liam Hemsworth, ¿boda secreta?

Todos los medios han empezado a especular que Miley Cyrus y Liam Hemsworth son oficialmente marido y mujer después de casarse en secreto la víspera de Año Nuevo.

La pareja, que se conoció en 2009 durante el rodaje de «The Last Song», en la que Liam representaba a Nicholas Sparks. Ambos confirmaron su relación en 2010, posando juntos en una alfombra roja. Desde ese momento, la pareja se embarcó en una relación turbulenta de siete años.

Después de sus múltiples idas y venidas, la pareja anunció su compromiso en 2012. Miley expresó ante los periodistas «Estoy tan feliz de estar comprometida y ver una vida junto a Liam», al tiempo que mostraba su anillo de diamantes de Neil Lane, de 3,5 quilares. Pero solo un año y medio más tarde su compromiso fue cancelado para sorpresa de todo el mundo.

Dado que la pareja se reconcilió en 2015, el anillo de compromiso volvió a lucir en el dedo de la cantante y hasta el día de hoy el mundo entero ha estado esperando una fecha para la celebración de la boda Cyrus Hemsworth.

La cantante y el actor se casaron en secreto en la víspera de Año Nuevo, según informó la revista estadounidense NW Magazine, en la que aseguraba que la ceremonia tuvo lugar mientras las dos familias estaban pasando las vacaciones de Navidad juntos en San Diego. «Fue todo muy de última hora. Toda la familia de Liam voló para las vacaciones y la familia de Cyrus coincidió también en la misma ciudad. Nos pareció que era una obviedad hacerlo en un momento en el que toda la familia se encontraba reunida», dijo una supuesta fuente para la publicación anteriormente citada, agregando que la pareja escribió sus propios votos.

Una foto publicada por Miley Cyrus (@mileycyrus) el 1 de Ene de 2017 a la(s) 3:13 PST

Miley ha alimentado estos rumores con sus últimos mensajes a través de su perfil de Instagram. La cantante colgó una foto de los dos fundiéndose en un intenso abrazo y otra en la que aparecen abrazadas la madre de la artista, Tish Cyrus y la madre de Liam, Leonie Hemsworth, bajo el título de «¡Familia! Sin leyes».

Family! #inlaws (no law) Una foto publicada por Miley Cyrus (@mileycyrus) el 31 de Dic de 2016 a la(s) 10:28 PST

Tanto Miley como Liam no han hecho declaraciones al respecto, sin embargo no se puede asegurar que el enlace se haya producido realmente puesto que esta no es la primera vez que estalla un falso rumor que asegura que ambos se han casado, de hecho este es el tercero en tan solo dos años.