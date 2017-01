Mette-Marit pide a la prensa que deje tranquilo a su hijo Marius

C. CALVO Copenhague

La Casa Real de Noruega ha hecho pública una carta abierta de la Princesa Mette-Marit (43 años) en la que pide a la prensa que deje tranquilo a su hijo Lille Marius, el «pequeño Marius», como se le conoce en el país, quien ayer cumplió 20 años. «Marius no quiere vivir una vida pública. Mi compromiso con él como madre es tomar en serio la responsabilidad que recibí en el hospital Aker hace veinte años. Por ello, pido ahora a los medios de comunicación noruegos que le permitan concentrarse en lo que quiere y, por esta razón, he tomado la decisión de que vaya a estudiar al extranjero». La esposa de Haakon de Noruega (43) ha aprovechado para dar un tirón de orejas a los periodistas por el foco mediático al que ha sido sometido su hijo durante la adolescencia, algo que no ha sentado nada bien a la Asociación Noruega de Prensa.

Cuando Mette-Marit conoció al Príncipe Haakon en 1999 era una madre soltera con un hijo, fruto de una relación con Morten Borg, un hombre que había estado en prisión por tráfico de drogas y que ahora es directivo en una agencia de publicidad. Hasta para una sociedad tan liberal como la noruega, aceptar a una joven con este pasado como futura Reina no resultaba sencillo. Sin embargo, Marius se convirtió en uno de los protagonistas de la boda principesca celebrada el 25 de agosto de 2001 e incluso apareció en el balcón del Palacio de Oslo en brazos de su madre cuando la pareja saludaba a la multitud.

Desde entonces, ha sido difícil encajar el papel del pequeño dentro de la Familia Real. Los Reyes Harald y Sonia le consideran como un nieto más y el Príncipe Haakon ha sido como un padre para él; pero, llegada la adolescencia, Marius Borg dejó de sentirse cómodo en la rigidez de la corte a la que no pertenece de forma oficial.

De momento, Lille Marius se trasladará a Estados Unidos para estudiar Administración de Empresas en una universidad de California, donde también estará Linn Helen Nilsen, una rica heredera noruega con la que se le relaciona sentimentalmente y que parece llevarse a la perfección con Mette-Marit y los hermanastros de Marius, los príncipes Ingrid Alexandra (12 años) y Sverre Magnus (11).

«Mañana viaja al mundo. Un joven excepcional con una mente abierta. Como madre, no podría estar más orgullosa», concluye Mette Marit en su polémica misiva.