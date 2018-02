#MeToo Salen a la luz nuevas acusaciones de acoso sexual en el mundo de la moda El diario estadounidense «The Boston Globe» publicó el pasado viernes un extenso reportaje en el que señala a una larga lista de fotógrafos y estilistas

El acoso sexual vuelve a sacudir la industria de la moda. Esta vez ha sido el diario estadounidense «Boston Globe» el que ha desenmascarado una serie de acusaciones de modelos, tanto masculinos como femeninos, hacia numerosos fotógrafos y estilistas dentro del mundo de la moda.

Más de 50 modelos explicaron, a través de un extenso reportaje publicado hoy por el periódico citado anteriormente, una larga lista de conductas sexuales inapropiadas que experimentaron en el lugar de trabajo y sus alrededores, desde el contacto físico hasta el abuso. El informe publicado el pasado viernes señaló a los fotógrafos Patrick Demarchelier, David Bellemere, Greg Kadel, André Passos y Seth Sabal y al estilista Karl Templer. Todos ellos han negado con rotundidad todas las acusaciones de agresión sexual o mala conducta que les han imputado, alegando que «los modelos pueden haber malinterpretado los toques y el posicionamiento a la hora de ser fotografiados para cumplir con su trabajo», escribió el «Boston Globe».

Sin embargo ellos se defienden explicando que les obligaban a guardar silencio si no querían «descarrilar su carrera». «Todos conocían los nombres de los fotógrafos que usan su poder contra los modelos (tanto hombres como mujeres) jóvenes», dijo Trudi Tapscott, ex agente de Elite Model Management y DNA Model Management, al periódico.

Estos fotógrafos y estilistas pertenecen a un grupo de personajes altamente influyentes en el mundo de la moda: Patrick Demarchelier es uno de los nombres más importantes de esta industria, reconocido por ser el fotógrafo personal de la Princesa Diana y por colaborar frecuente con «Vogue». David Bellemere es el fotógrafo oficial de las revistas «Elle» y «Marie Claire Italia». Greg Kadel es un fotógrafo que ha trabajado para «Victoria's Secret» y «Vogue». Y Karl Templer, uno de los estilistas más influyentes de la industria de la moda, trabaja con «Coach», «Zara», «Moncler» y «Tommy Hilfiger».

Tras estas acusaciones, Demarchelier se puso en contacto con el diario para negarlo todo. «La gente miente y cuentan historias», aseguró. La representante de Kadel envió un comunicado al diario para asegurar que su cliente «nunca coaccionó o agredió sexualmente a nadie en su vida». «Como profesional creativo durante muchos años, Kadel siempre ha representado con precisión la intención o el alcance de su trabajo y se aseguró de que cada modelo fuera plenamente consciente y cómodo con la visión creativa que se perseguía en cualquier proyecto», aseguró a través de la carta.

En cuanto a Bellemere, el Globe informa que su comportamiento inapropiado era tan conocido que los agentes ya habían dejado de enviar modelos al fotógrafo desde hacía años. Pero Victoria's Secret solo cortó vínculos con él en 2016 después de que «varias de sus ‘ángeles’ se quejaran de sus toques y besos inapropiados». Bellemere dijo que Victoria's Secret le despidió sin darle ninguna explicación de por qué tomaba esta decisión. «Nunca me he aprovechado de las modelos», dijo al «Globe». «Esto no es verdad. Nunca he hecho algo como esto en mi vida».

Karl Templer fue acusado por las modelos femeninas de «agarrar de sus pechos, tocar sus entrepiernas o quitarles agresivamente la ropa interior sin preguntarles durante la sesión de fotos». Todas las modelos hablaron bajo un estricto anonimato por temor a represalias. «Niego estas acusaciones vagas y anónimas», dijo Templer al Globe. «Si alguna vez, inadvertidamente, he hecho sentir incómodo a alguien, lo siento mucho. Aunque las interacciones físicas con los modelos son un aspecto necesario de mi trabajo como estilista de moda, nunca he tocado a nadie de forma inapropiada ni con ningún propósito sexual. Siempre soy respetuoso con los modelos».

Tanto Condé Nast como Victoria's Secret anunciaron que ya no están trabajando con Greg Kadel. Por su parte, Victoria's Secret agregó que está llevando a cabo una investigación sobre las acusaciones. «Somos una compañía que celebra y sirve a las mujeres, por lo que este comportamiento no podría ser más contrario a lo que representamos».