La mentira de Charlize Theron para ocultar una tragedia familiar

No es ningún secreto la historia que existe detrás de la familia de Charlize Theron. Una experiencia terrible y desgarradora que tuvo que sufrir la actriz cuando tan solo era una niña, es con seguridad una vivencia que le ha costado muchos años olvidar y que le marcó para el resto de su vida.

La adicción al alcohol de su padre provocó que sufrieran agresiones físicas constantes tanto Charlize como su madre, Gerda. Esta, temerosa porque estas agresiones fuesen a más hasta causar la muerte de alguna de las dos decidió matar a su padre –en legítima defensa personal– la noche del 21 de junio de 1991 en una granja cerca de Johannesburgo. Gerda fue absuelta de todos los cargos.

Más de 25 años después la actriz ha revivido esos duros momentos a través de una entrevista con Howard Stern, en la que habló abiertamente por primera vez sobre lo sucedido y cómo lograron superarlo tanto ella como su madre. «Simplemente fingí que no sucedió. No se lo dije a nadie. Cuando alguien me preguntaba, le decía que mi padre murió en un accidente de coche. ¿Quién quiere contar esa historia? Nadie quiere contar esa historia», confesó durante la entrevista. «Creo que lo que más me afectó fue vivir todos los días en casa con un alcohólico y despertar sin saber lo que iba a suceder (…) Todo dependía de otra persona y de si iba o no iba a beber», recordó.

Después de varios años, la madre de Charlize Theron logró sacar a su hija adelante para que se convirtiera en lo que es hoy. En numerosas ocasiones, la ganadora de un Oscar ha elogiado a su madre, asegurando que es una mujer increíble y una inspiración para ella. La también modelo afirmó que en muchas ocasiones le incomodaba la reacción de la gente al conocer su historia. «No saben cómo responder a eso. Y yo no quería sentirme como una víctima», añadió.

También trataron otro tema delicado para la actriz, su pasado con las drogas. «Me lo pasé genial, pero llegué a los 30, y pensé: ‘Ya está, se terminó’», explicó asegurando que en los inicios de su carrera como actriz consumió marihuana, éxtasis y cocaína.

Actualmente, la actriz lleva una vida de éxitos cosechados en lo laboral, pero también en lo personal, puesto que se encuentra feliz junto a sus dos hijos, Jackson Theron y August Theron.