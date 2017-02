Melania Trump, muy triste en su papel de primera dama

La primera dama, Melania Trump, no está contenta con su vida desde que su marido fue elegido presidente de Estados Unidos. Así lo asegura el diario norteamericano US Weekly, el cual afirma que la esposa de Donald Trump no pensaba convertirse en el centro de atención cuando se casó en 2005.

Desde la investidura, la primera dama se ha refugiado en su ático de Manhattan mientras que su esposo pasa los días en la Casa Blanca ejerciendo como nuevo presidente. Según informó un amigo de la familia a la citada publicación, «Melania no está contenta con su vida, ella es miserable». El hecho de estar casada con el hombre más poderoso del mundo es un impedimento que la acompañan a ella y a su hijo, Barron, «cada vez que acude al colegio en coche se encuentran con manifestantes gritando en las calles».

Añadido a los problemas de ser primera dama, sus abogados la advierten de que los continuos ataques contra su persona han dañado seriamente su objetivo de lanzar una línea de ropa bajo su propio nombre.

Por otro lado, US Weekly afirmó que otra fuente que tiene un vínculo muy estrecho con la familia negó rotundamente que Trump fuese miserable. «Ella es muy feliz con su vida, apoyando a su marido y a su familia», explicó la fuente.

Al entrar en la Casa Blanca, Melania descubrió a través de una encuesta que tenía la nota más baja en comparación con el resto de primeras damas. «Cada primera dama asume el papel y lo convierte en propio. Evoluciona con el tiempo», informó la exsecretaria social de la Casa Blanca al Washington Post. «El presidente y la primera dama todavía se están asentando en su nueva vida».