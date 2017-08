Melania Trump habla sin tapujos sobre su vida sexual

Como la actual Primera Dama de Estados Unidos, Melania Trump se encuentra en el centro del foco mediático. Sin embargo, al estar casada con el presidente de gobierno, Melania no es ajena a la prensa. Muchos piensan que este matrimonio es una relación supuestamente beneficiosa para ambos.

Mientras que su esposo mantiene una relación notoriamente pobre con los medios de comunicación, denunciando cualquier publicación con la que no está de acuerdo y tachándola de «noticia falsa», Melania se mantiene alejada de los periodistas. «Los dos somos muy independientes. Yo le dejo ser quién es y él me deja ser quien soy. No intento cambiarlo, es un adulto. Yo le doy mi opinión muchas, muchas veces», explicó en febrero de 2016 en una entrevista con la CNN.

Esta semana ha salido a la luz una entrevista de hace casi dos décadas entre el presentador de radio estadounidense Howard Stern y Donald Trump, por aquel entonces, candidato a la presidencia para las elecciones del año 2000. Durante la llamada telefónica y al enterarse de que Melania está a su lado, Stern le pide al magnate que su entonces novia se ponga al teléfono.

«Eres tan caliente…he visto fotos de ti. No lo puedo creer. Eres un sueño. Déjame decirte algo. Quiero que te pongas la ropa más caliente, ¿qué vas a usar?», a lo que Melania solo ríe. Cuando Stern persiste y le pregunta a la futura Primera Dama lo que lleva puesto en ese momento, ella responde: «Oh, no mucho» y admite que está «casi» desnuda. «¡Oh! Ya me he quitado los pantalones...», exclama el presentador sin tapujos. La modelo le sigue la corriente.

El entrevistador coge confianza y comienza a preguntarle sobre su vida sexual, en concreto si acude muy a menudo al apartamento del magnate. «Sí, pasamos muy buenos ratos», dice ella. «¿Practicáis sexo todas las noches?», le pregunta. «Sí, incluso más», responde ella». Evidentemente, Melania en aquel momento no es exactamente tímida y retraída como lo es ahora, sin embargo el tono que utilizó Stern durante la entrevista es bastante reprochable, quien felicitó a Melania por su «amplio pecho», al igual que Trump, quien alegremente confirmó que Melania estaba desnuda durante la conversación.