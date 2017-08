Melani Olivares muestra sus «nuevas curvas» con un desnudo en Instagram

«A tres meses de dar a luz… sin prisa, pero sin pausa… todo a su tiempo… me gustan mis nuevas curvas. # EnFormaMiForma #sinfiltros», escribe Melani Olivares en una publicación en Instagram en la que ha mencionando a la revista Women’s Health. En ella aparece desnuda (de espaldas, para evitar la censura de la red social). No se trata de ninguna foto provocativa, simplemente muestra lo orgullosa que se siente de su cuerpo. La actriz, que daba vida a Paz en «Aida», confesó que cogió 25 kilos durante el embarazo y que no le gustaba verse así. Sin embargo, parece que (por suerte) ha dejado ese pesimismo atrás.

La fotografía forma parte de una campaña que busca defender la belleza del cuerpo femenino independientemente de su forma. Una iniciativa promovida por Women's Health que ha retado a varios rostros famosos a mostrar orgullo por su cuerpo a través del hashtag #EnFormaMiForma. Han realizado una encuesta internacional para saber cómo se sienten las mujeres cuando están en bikini o desnudas y un 79% de ellas dijo no gustarle lo que ven o no sentirse a gusto.

A tres meses de dar a luz...sin prisa pero sin pausa... todo a su tiempo...me gustan mis nuevas curvas...#ENFORMAMIFORMA @womenshealthesp #sinfiltros Una publicación compartida de @melaniolivares el 2 de Ago de 2017 a la(s) 6:54 PDT

Su publicación ha provocado un sinfín de reacciones, tanto positivas como negativas; aunque preferimos quedarnos con las buenas palabras. Entre ellas se encuentran comentarios de amigos suyos como Secun de la Rosa o Mario Vaquerizo le han escrito elogios como «bella» y «cuerpazo». Melani Olivares va recuperando poco a poco la forma que perdió durante el embarazo.