Medias de rejilla, sombras ahumadas y maxihombreras: la Lady Gaga mÃ¡s vibrante brilla en la Super Bowl

Deporte y espectáculo, la final de la Super Bowl es el gran evento deportivo del año. Luces, sonido y un ambiente de lo más caldeado al que Lady Gaga puso música en el descanso la noche del domingo. Desde que se conoció que la cantante iba a actuar, se despertaron muchas expectativas en torno a ella. Y la lady no falló.

Lady Gaga brilló y deslumbró con los dos looks que se enfundó. En primer lugar, apareció con un body de estilo holográfico con maxihombreras adornado con cristales y botas de tacón que llegaban a la altura de la rodilla que diseñó la italiana Donatella Versace para ella. Parecía una superheroína.

Un papel muy importante en el look jugaron las medias de rejilla, una de las tendencias más potentes de la temporada que subió a la pasarela Moschino y que hemos vuelto a ver en la 080 Barcelona Fashion de la mano de la firma Wom and Now, le daban un toque rockero al look de la estrella.

Después, como si no estuviera demasiado vestida, se puso una chaqueta dorada repleta también de cristales y pinchos. Todo muy punk, como el look beauty por el que optó: unas sombras potentes que agrandaban sus ojos en los que no faltaron los cristales como en la ropa.

Pero todavía quedaba más. Lady Gaga no es sencilla, ¿cómo lo iban a ser sus looks en este día tan especial? Si en el primer outfit parecía una auténtica heroína, el segundo parecía su interpretación de lo que para ella es un uniforme de fútbol con un crop top blanco que recordaba al relleno que llevan los jugadores debajo de la camiseta que estaba cuajado de cristales y que ella combinó con una maxibraguita y las mismas botas de tacón del primer look, que también diseñó Versace.