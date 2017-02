El mayor miedo de Sara Carbonero

Sara Carbonero ha vuelto a escribir en su blog para hablar de uno de mayores problemas de la sociedad actual: el acoso escolar. Miles de niños sufren esta pesadilla día a día, algo que ha hecho que Mediaset lance la campaña 'Se buscan valientes'.

La periodista se ha querido sumar a esta iniciativa para concienciar desde su espacio en ELLE de la problemática que viven miles de jóvenes y adolescentes que tienen que hacer frente a determinados insultos y vejaciones.

Para Sara Carbonero esto no es algo que deba pasar desapercibido para la sociedad porque como ella misma explica: «Aunque parezca mentira, hay quien todavía le quita hierro a este asunto (he escuchado a personas que tratan de suavizarlo) diciendo que no es nada nuevo, que siempre ha ocurrido. Siempre han existido ''los malotes'' en los colegios. Niños que se aprovechaban de la debilidad de otros niños, les insultaban, les menospreciaban... Todos nos hemos reído del ''gordito'' o el ''cuatro ojos'' de la clase pero no pasaba nada. Permitidme que dude de esta afirmación, lo de que no pasaba nada... ¿Alguno de vosotros habéis hablado con alguien que haya sufrido estos insultos?».

Por esta razón, Sara tiene muy claro lo que se debe hacer: «Nadie merece, y menos un niño, que se le acose e insulte o se le haga sentir vulnerable, que no vale nada. Debemos luchar por dar a nuestros niños (víctimas, acosadores, testigos) las herramientas necesarias para manejar este tipo de situaciones».