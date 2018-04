Mariah Carey desvela que sufre un trastorno bipolar La artista fue diagnosticada en el año 2001, pero se negó a buscar tratamiento hasta hace dos años

La cantante Mariah Carey se ha sincerado en una entrevista con la revista «People», en la que ha reconocido que sufre un trastorno bipolar del que fue diagnosticada en 2001. «No quería creerlo, no busqué tratamiento hasta los dos años más difíciles que he pasado», desvela.

«Vivía en la negación, el aislamiento y en constante temor. Era una carga demasiado pesada para llevar y simplemente ya no podía hacerlo», confesó la artista, quien reonoce que hasta que no buscó ayuda no podía ni subirse a un escenario.

Actualmente, la diva está en terapia y toma medicamentos para su enfermedad, por la que sufre períodos de depresión, insomnio e hiperactividad. «Estoy tomando medicamentos que parecen ser bastante buenos. No me hacen sentir demasiado cansada o lenta», cuenta la cantante.

No fue fácil para Carey asumir su bipolaridad. «Pensé que tenía un trastorno grave del sueño. Pero no era un insomnio normal y no estaba despierta contando ovejas. Trabajaba, trabajaba, trabajaba... Estaba irritada y tenía miedo constante a decepcionar a la gente. Resulta que estaba experimentando una forma de manía», confiesa la artista, quien reconoce haberse sentido «sola y triste, incluso culpable de no estar haciendo lo que necesitaba para mi carrera».

Según desvela en la entrevista, ha decidido contar su historia «con la esperanza de que podamos llegar a un lugar donde se elimine el estigma a las personas que pasan por algo como esto. Puede ser increíblemente aislante».