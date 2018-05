María Teresa Campos, insultada por una amiga de Bigote Arrocet Gemma Serrano, mujer con la que se relacionó al humorista en 2016, ha atacado a la presentadora de televisión

ABC

Por si no tuviese suficiente con el chasco que se llevó en la firma de su disco hace unas semanas, a la que solo dos personas acudieron por la mala gestión de los encargados de promocionar el evento, ahora María Teresa Campos se enfrenta a otro disgusto. La amiga con la que relacionaron sentimentalmente a Bigote Arrocet, su pareja, ha terminado de hundir a la presentadora de televisión.

Fue en octubre de 2016 cuando todas las alarmas saltaron con Gemma Serrano, que fue fotografiada entrando en varias ocasiones en el piso de soltero del humorista. Por aquel entonces, la explicación fue que tan solo se trataba de una amiga muy querida. Pero cuando las cosas parecían haberse solucionado y tanto Bigote como María Teresa Campos se encuentran en uno de sus mejores momentos como pareja, la liebre vuelve a saltar.

Arrocet y Serrano coincidieron en la presentación del libro de José Antonio Franco, la todavía amiga -siguen quedando aunque evitan ser vistos juntos- desvelaba que no posaba con él porque quería evitarse problemas. «No quiero enfadar a la yaya», aseguraba al portal «Cotilleos. Unas desafortunadas declaraciones que no solo molestarán a la propia presentadora de televisión, sino que seguramente tampoco le agraden a Bigote Arrocet y a sus hijas: Carmen Borrego y Terelu Campos.

Cisma familiar

En 2016, la familia Campos al completo fue protagonista de todos los titulares por las imágenes de Gemma Serrano saliendo de la casa de Bigote Arrocet. Provocó tal calvario que la propia amiga del humorista tuvo que conceder una entrevista a la revista «Interviú» para aclarar todas las polémicas. «Han dicho que si soy una insolvente, una estafadora, que he mentido sobre mi profesión y que no soy empresaria, que tengo una demanda, que soy la amante, la otra...», declaraba.

En su momento, además de asegurar que eran amigos, aseguró que la relación que mantiene con Arrocet era «profesional». «Tenemos negocios fuera de España con una multinacional. Hay un proyecto de tele y Edmundo es nuestro enlace para llegar a Chile o Perú. En las famosas fotos salimos de unas reuniones», aseguraba, zanjando las especulaciones.

Y añadía: «Nunca lo he desnudado y él a mí, menos. En algún momento me ha echado un piropo, obvio, pero no he sentido que me tirara los tejos». Aún así sembró la duda y confesó que la presentadora de televisión no conocía todos los pormenores: «Es verdad que María Teresa no sabe cuál es la verdad, esa solo la sabemos Edmundo y yo. Ella puede suponer que lo que le cuenta su novio o lo que le cuento yo es la realidad». Ahora vuelve a sembrar la duda con sus desafortunadas palabras sobre la periodista en la que se nota que le guarda rencor.