Lo que María Lapiedra se calló de su relación con Kiko Rivera

Entre confesión y confesión sobre su futuro exesposo, Mark Hamilton, y su romance extramatrimonial con el fotógrafo Gustavo González, María Lapiedra también ha aprovechado para hacer un repaso de sus exparejas, casi todas famosas, y contar algunas intimidades.

«He estado con famosos para conseguir popularidad», ha admitido sin pudor la actriz en el programa donde colabora, «Cazamariposas». Sin duda, uno de los más conocidos es Kiko Rivera, del que no ha tenido palabras bonitas: «Me dio asco liarme con Paquirrín. Bueno, el primer día. Asco no, pero al principio sí, pero después ya estás de fiesta, vas bebiendo tus cositas y tal. Era un montaje».

Cabe recordar que ambos mantuvieron un breve romance que, años después, la actriz aseguró que en sus inicios fue todo un montaje. Poco después, el roce hizo el cariño y acabó por ser de verdad. «Hicimos que nos liábamos, él me mandaba mensajes a mi móvil y me los compraron en un programa. Nos repartimos la pasta; pagaban muy bien, como 13.000 euros. Lo bueno fue que al tiempo nos acabamos liando de verdad. Kiko era muy bueno haciendo sexo oral. Me decía 'No voy a parar hasta que me pongas un diez de nota'. Al final se lo puse», contaba en su libro «Mi mundo de plástico».

«Por su 27 cumpleaños le pregunté qué quería como regalo y él me pidió un striptease con sus amigos. Esa noche no pasó nada entre nosotros, porque él tuvo un problema con el coche, pero como yo estaba borracha perdida terminé acostándome con el ex Gran Hermano Óscar», desveló a Kiko Hernández.

Pese a todas sus palabras, la actriz asegura que tiene mucho cariño a Rivera: «Lo hicimos por diversión y por la pasta. Lo más divertido fue que me lié con él cuando pensaban que habíamos roto. No me arrepiento. Fue una etapa graciosa y tenía edad para divertirme».