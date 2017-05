María José Campanario fue ingresada en un hospital en Jeréz, y se encuentra de baja laboral. La mujer de Jesulín de Ubrique saltaba al foco de los medios de comunicación estos días, por la polémica que estaba teniendo con una cuenta de Facebook de afectadas de fibromialgia, que le criticaban sus «privilegios» respecto al tratamiento recibido por su enfermedad. Se esperaba que Campanario fuera dada de alta durante esta jornada, pero finalmente la cosa va para largo.

El programa 'Sálvame' conectaba la pasada tarde en directo con el hospital y José Antonio León confirmaba que «por lo menos, hasta el fin de semana va a estar ingresada» y matizó que «quizá incluso hasta la semana siguiente». El marido de Mª José, Jesulín, visita a su mujer en el hospital todos los días. «Jesús viene por la mañana, luego se va para estar con los niños y se turna con los padres de María José». Lo que el colaborador ha recalcado es «la ausencia de Carmen Bazán. Ni a Janeiro, ni a Trapote».

El torero se niega a hablar y no hace más que repetir una y otra vez «En el Hola, en el Hola, solo hablo en el Hola», algo que se ha entendido de nuevo, como un ataque a su ex, Belén Esteban. La madre de Andrea Janeiro que lleva varios días encendida desde el reportaje que dió el padre de su hija en la revista citada diciendo que volvía a casarse con su mujer y ella confirmaba que «todavía no había avisado a su hija», entraba por teléfono en el programa ya que tal y como confesó el reportero desde Jeréz «a la Campanario le había afectado mucho un comentario que se había hecho en Sálvame». Al parecer, alguien supuestamente habría afirmado que «tiene lo que se merece» refiriéndose a su dolorosa enfermedad.

Kiko Matamoros recordó que le contaron que «Belén dijo Dios es muy justo». Por otro lado, Antonio Tejado, presente en el plató, afirmaba que «es verdad que Belén dice que María José deje el Twitter para que no le empiecen a doler los musculitos». Acto seguido, la de Paracuellos ha entrado a matar vía telefónica, defendiéndose de las acusaciones.

La llamada de Belén

«Yo alucino», empezó diciendo ''la princesa del pueblo''. «Si hubiera querido decir eso a esta señora, lo digo con la boca abierta», recalca. «No nombré a Dios». Cuando hice algún comentario fue con lo que pasó hace años con lo que ella hizo (la presunta estafa a la seguridad social por un problema de salud de su madre), pero ahora ella ayuda a los enfermos de fibromialgia. Por último ha explicado. «Me siento mal de que alguien lo haya podido entender así porque no le deseo una enfermedad ni a mi peor enemigo».

Enfrentamiento Campanario-Esteban

Días atrás Belén acusó a Campanario de ser «una provocadora» por una llamada teléfónica que escuchó donde la mujer de Jesulín hablaba sobre la situación actual que tienen. Por más años que pasen las aguas no terminan de calmarse. Tras el enfrentamiento por los estudios de Andreíta a los que el diestro según Esteban «no quiere responder porque está mal aconsejado...», ahora se suma la exclusiva de la pareja con el anuncio de un nuevo enlace para reafirmar su amor donde «la primogénita del extorero no estaría invitada al menos de momento».