María José Campanario ha recuperado la sonrisa. La mujer de Jesulín de Ubrique ha ganado la batalla judicial que mantenía con María Patiño, a la que denunció a la colaboradora por un delito de injurias y calumnias e intromisión al honor tras acusarla de coger por el cuello a Carmen Bazán, madre de su marido.

Tras una fuerte discusión en directo Mª José llamó a 'Sálvame' y pidió a Patiño que rectificara o acabaría demandada, algo que finalmente hizo.

Tras celebrarse el juicio el pasado mes de abril, ahora el juez ha dictado sentencia en favor de Campanario, que ha mostrado su satisfacción por la noticia en declaraciones exclusivas a 'Espejo Público'. «Han sido muchos años aguantando todo esto», ha dicho Campanario.

Y añade más: «No solo estoy muy feliz con la sentencia. sino que se demuestra en ella que hay mucho periodista que habla de unas fuentes muy, muy, muy, muy creíbles y en este caso se demuestra que más que fuentes son charcos, como lo recoge la sentencia, no con esas palabras, pero ya me he cansado de que mucha gente mande mensajes, que me insulte y que me agreda». «Creo que ya era momento de terminar con esto. Aquí solo empieza una etapa nueva para mí y para toda mi familia. Espero que los demás tomen ejemplo de lo que acaba de pasar. Si bien es cierto, aún tengo que hablar con mis abogados para ver si nosotros también recurrimos la sentencia y conseguimos que la condena sea aún mayor, porque creo que es lo que merecemos», concluye diciendo.

Por el momento, Patiño no se ha pronunciado al respecto. Aunque de lo que no hay duda es que este varapalo judicial le pasará factura.