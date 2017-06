María Jiménez: «No he tenido ni una depresión en mi vida»

María Jiménez (67) no ha tenido una vida fácil, por mucho genio que derroche y por más que su nombre no se olvide pese a los años de silencio. La suya ha sido una carrera de éxito, desde que en 1976 irrumpiera en la escena discográfica con un álbum sensual, desinhibido y poderoso. Venía allanando el terreno como una apisonadora desde los tablaos de su barrio de Triana (Sevilla) y aquel disco, que se llamaba como ella, la llevó a la gloria. También tuvo sus descensos a los infiernos: dos bodas y dos divorcios con el actor Pepe Sancho, el amor de su vida, fallecido en 2013; la pérdida de su hija Rocío en 1985, víctima de un accidente de tráfico (tiene otro hijo llamado Alejandro) y problemas de salud.

Hace dos semanas, su paso por el programa «Viva la vida» (Telecinco), que presenta Toñi Moreno, causó estupor: con 30 kilos de más, María resultaba casi irreconocible. Ella misma explicó que el sobrepeso era consecuencia de su lucha contra un cáncer de mama, del que ya se ha recuperado. «Ahora, al menos tengo que librarme de 20 kilos, a base de gimnasia. Además, he tenido que operarme del peroné», explica en conversación con ABC.

La cantante sevillana asegura que está de nuevo ilusionada: en el horizonte ya se asoma la producción de un nuevo disco, más de diez años después del último publicado, «Bienaventurados» (2006). Lo cuenta con entusiasmo, pese a que acaba de regresar a casa tras una breve convalecencia hospitalaria debido a una neumonía. «He salido de la clínica Infanta Luisa de Sevilla, después de estar ingresada cuatro días por una neumonía. Estoy recuperada y preparándome para grabar».

¡Cómo se le ocurre coger una neumonía con el tiempo que hace...!

Eso digo yo..., pero piense en el calor de Sevilla y el aire acondicionado. Allí no puedes dar ni un paso, porque te caes al suelo.

En los últimos días se ha hablado mucho de su salud...

Estoy estupendamente. Además, hace año y medio que dejé de fumar.

Anuncia disco, aunque de hecho no ha dejado de cantar en colaboraciones con grupos como Jarabe de Palo...

Ya, pero ahora quiero hacer un álbum completamente mío, porque siento que tengo fuerzas para ello. Hasta ahora no tenía ilusión ni ganas.

Dicen que ha pasado por una depresión...

Yo no he tenido una depresión en mi vida. Quien te haya contado eso, te ha engañado. Yo a la gente le digo las cosas de frente y a la cara. No me callo y por eso es imposible que me deprima.

Y tambien es imposible que a usted la olviden.

La gente me tiene mucho cariño y valora mi forma de ser.

Ahora que muchos artistas entran en la música a través de la televisión, ¿qué le parecen los concursos que han aparecido en los últimos años?

¿Concursos?... «Pasapalabra» y «Ahora caigo» son los únicos concursos que veo.