Marc Anthony inaugura un albergue para niños víctimas de abusos físicos, psicológicos o sexuales

El cantante puertorriqueño, Marc Anthony y su fundación Maestro Cares, inauguran en Ponce, en el sur de Puerto Rico, el Hogar San Miguel, un nuevo albergue para niños víctimas de abuso físico, psicológico o sexual,pero que no ha contado en el acto con la presencia del artista.

Según dijo a medios locales su portavoz, Blanca Lassalle, el cantante no asistió a la cita debido al estado emocional que le embarga por el fallecimiento de su madre, Guillermina Quiñones de Muñiz, el pasado 27 de julio. «Es un momento muy difícil para él. Nosotros tenemos que aprender a darle espacio, porque que no se nos olvide, que él no solo es un artista, sino ser humano y es una persona que acaba de perder a su madre», sostuvo Lassalle. «Este evento era súper importante para él, como son todas las aperturas de nuestros hogares, pero Puerto Rico tiene un pedazo muy importante en su corazón», agregó Lassalle, quien dijo que Anthony se encuentra en «los asuntos finales» de despedir a su progenitora.

El nuevo hogar, incluirá diez dormitorios para veinte niños de entre 8 y 17 años, área recreativa, área de estudios con ordenadores, área administrativa, recepción, oficinas individuales para trabajadores sociales, psicológicos, terapéuticos, enfermería, área de aislamiento y lavandería. «Él no viene a la apertura de estos hogares para ser el centro de atracción, sino apoyar como co-fundador de la organización», enfatizó Lassalle.

«Todos y cada uno de los hogares que trabajamos para Maestro Cares son importantes, pero Puerto Rico, especialmente Ponce, tiene un lugar muy especial en el corazón de Marc Anthony», afirmó Henry Cárdenas, co-fundador de Fundación Home Cares, quien lamentó que el cantante se ausentara del evento, aunque su misión era enfática para los más necesitados. «Y para él, lo más importante era que los niños estuvieran en su nuevo hogar, y por eso decidimos no atrasar este proceso tan importante, y los planes de hoy con los protagonistas de esta historia», resaltó.