Maradona, entre acusaciones de acoso sexual y reencuentros con una examante

El nombre de Diego Armando Maradona resuena con insistencia en las últimas semanas. Hace poco menos de un mes, se difundían unos audios subidos de tono del exastro hacia una joven que desfiló por varios medios de comunicación. Y ahora, el argentino ha sido acusado por una periodista rusa de haber intentado acosar de ella.

De acuerdo con el relato de Yekaterina Nadólskaya, el exfutbolista había tratado de quitarle la ropa en la habitación del hotel de San Petersburgo, donde ella había acudido para realizarle una entrevista. La situación ha tenido lugar el pasado lunes cuando el exdeportista asistía como invirado a la final de la Copa Confederaciones.

«Vino su ayudante me arrojo 500 dólares, y luego llamaron a los guardias de seguridad. Tres hombres me sacaron de la habitación. Ni siquiera me dejaron sacar mis cosas», ha asegurado Nadólskaya al medio digital Lenta.ru.

Sin embargo, la otra versión que circula es que la mujer habría comenzado a quitarse la ropa y, una vez que le pidieron que se fuera de la habitación del hotel, se habría ofendido y armado un escándalo.

Reencuentros napolitanos

Pero esta no es la única situación por la cual Maradona ha sido noticia esta semana: el argentino ha tenido el pasado miércoles un reencuentro con una de las mujeres clave en su vida: Cristiana Sinagra.

En la ciudad de Nápoles -donde el argentino es considerado poco menos que una divinidad y donde ha sido convocado para ser nombrado «ciudadano de honor»-, Maradona ha vuelto a verse con Sinagra luego de 30 años de distanciamiento.

Maradona y Sinagra, 30 años después, cenando en Nápoles. En la mesa, Diego, el hijo de ambos pic.twitter.com/VOBiitXivo — Darío D´Amore (@DarioDamore) 5 de julio de 2017

Ambos habían mantenido una relación muy distante hasta que el exentrenador del seleccionado argentino de fútbol decidió asumir la paternidad del hijo que ambos tienen en común, «Diego Junior», de 30 años, el mayor de todos sus vástagos.

Al recibir su mención de «ciudadano de honor», el exjugador se ha mostrado excelivamente alegre, al punto de subirse a una camioneta y saltar al grito de «El que no salte es juventino».