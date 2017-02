Maradona, celoso por la relación de Rocío Oliva con un antiguo amigo

Durante casi dos décadas, deleitó al mundo con su zurda prodigiosa, su extraordinaria visión de juego y sus endiablados regates. A DiegoArmando Maradona, de 56 años, nadie le puede negar su condición de leyenda, pero el cúmulo de escándalos y desplantes que salpica constantemente su desordenado día a día contribuye a ensombrecerla. El último capítulo turbulento se ha escrito en Madrid esta semana, tras enzarzarse en una violenta discusión con su novia, Rocío Oliva, treinta años más joven que él.

El pasado lunes, «el Pelusa», acompañado de un nutrido séquito de seguridad y familiares, embarcaba en un vuelo rumbo a la capital española desde el aeropuerto internacional Ezeiza de Buenos Aires. Además de su novia, viajaban con él su hija Gianinna Maradona, el retoño de esta, Benjamin Agüero (fruto de sus cuatro años de amor con «el Kun») y su vástago ilegítimo Diego Jr., al que reconoció el pasado verano, con su mujer. A su llegada a Barajas, un coche trasladó al clan Maradona al completo al hotel Eurostars Suites de Mirasierra. El astro argentino había sido invitado por la directiva del Nápoles para presenciar el partido de Champions que le enfrentaba con el Real Madrid.

Maradona y Rocío, en el jacuzzi el día de San Valentín - INSTAGRAM

La víspera, el día de San Valentín, la dedicó a descansar en su habitación tras las doce horas de vuelo y a retozar en el jacuzzi de la habitación junto a Rocío, quien publicó en Instagram sus arrumacos y carantoñas entre burbujas. Por la noche, «el Pelusa» se citó para cenar con el conocido relaciones públicas Richy Castellanos. «Me dijo que venía a España y que quería verme. Me acerqué al hotel y cenamos allí mientras veíamos el partido del Barcelona contra el Paris Saint Germain. Después estuvimos hablando por teléfono con Julio Iglesias, Pepe Navarro y Pedro Ruiz, que querían saludarle, y pasamos una velada muy agradable recordando anécdotas», declara Richy a ABC, que se deshace en elogios hacia Maradona y se niega a valorar lo que acontecería unas horas después en la habitación del campeón mundial de 1986 y su pareja.

A las 8.12 de la mañana, la voz temblorosa de Rocío alertaba a la recepción. «Mi pareja me está agrediendo», fue el escueto mensaje que pronunció. El personal del hotel sabía perfectamente de quién se trataba y su director decidió avisar al 112. Enseguida se activó el protocolo para supuestos casos de violencia de género. Hasta el hotel acudieron los médicos del Summa y un coche patrulla de la comisaría del distrito de Fuencarral-El Pardo, donde se ubica el establecimiento. Al llegar los agentes, Rocío se retractó. «Ha sido un malentendido. Estaba muy nerviosa. Es verdad que hemos discutido acaloradamente, pero no me ha pegado», declaró la novia de Maradona, que se negó a presentar una denuncia contra él.

Triángulo amoroso

Lo que ocurrió durante esos minutos en la suite de la pareja solo lo saben ellos, pero los medios argentinos parecen tener claro cuál fue el motivo de la trifulca. Su nombre es Omar Suárez, el rey de la noche bonaerense y propietario de la discoteca Cocodrilo, al que no le sorprende nada la llamada de ABC. «Desde que saltó el escándalo tengo cientos de cámaras persiguiédome. Los celos, los gritos y la pelea comenzaron cuando Maradona le reprochó a Rocío haber tenido una relación de amistad conmigo. Ya ha pasado varias veces. Hace unos días salieron unos audios aquí en Argentina, en los que Rocío decía que Maradona la volvía loca con los celos hacia mí. Y ella le volvía loco a él con Verónica Ojeda (ex de Maradona y madre de su hijo Diego Fernando, de 4 años). Y esta discusión en España está relacionado con esos audios», declara Omar.

Maradona y Omar Suárez, en Cuba - ABC

Omar Suárez y Rocío Oliva se conocieron en 2009, antes de que ella empezara a salir con Maradona. Años atrás el empresario de la noche y «el Pelusa» habían sido intímos amigos y compañeros de parrandas, pero se retiraron la palabra a raíz de un enfrentamiento del «Diez» con su representante Guillermo Coppola, muy cercano a Omar. «Como yo mantuve mi amistad con Coppola, él me llamó traidor y rompimos todo vínculo. Ahora, siempre que Diego se pelea con Rocío, la acusa de haber estado conmigo. Pero nunca hemos tenido nada. Ella venía con sus amigas a mi boliche y ya. Cuando a Diego le dan sus arrebatos de locura siempre me mete a mí en el medio. Él cree que es el dueño de la verdad y si algo no le gusta reacciona bruscamente», concluye. Maradona sigue buscando la reverencia de la grada, a pesar de que hace tiempo no la merezca.