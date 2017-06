Mar Flores describe el sufrimiento que padeció tras su divorcio con Javier Merino

Era una de las reapariciones más esperadas tras su breve ruptura y posterior reconciliación con el empresario Elías Sacal, y no defraudó. El pasado mes de marzo la modelo y su pareja paseaban su felicidad por Madrid, para pocas semanas después se anunciase el fin de la historia de amor de la española y el mejicano. Una historia que apenas duró medio año pues, el empresario fue presentado en sociedad el pasado mes de octubre en Nueva York, el culpable de devolverle la sonrisa a Mar Flores.

Recientemente la pareja dejaba a todos atónitos con la noticia de su intensa crisis, un distanciamiento que acabó con el romance de la mediática pareja. Sin embargo, tan solo una semana después de confirmar su ruptura, Mar Flores y Elías Sacal se reconciliaron. Fue la revista 'Diez Minutos' la que publicó unas fotos exclusivas de la pareja di9sfrutando de unas mini-vacaciones y por lo tanto, de una segunda oportunidad. En las imágenes se puede ver como la modelo y el empresario mexicano aparecen regalándose numerosas muestras de cariño en la Costa Azul Francesa.

Ayer, la actriz acudió a un hito histórico en la capital: se construyó la pirámide de copas más grande del mundo representada por la firma francesa de champán «Möet & Chandon». Tras más de 35 horas de trabajo, la copa número 50.116 coronaba una pirámide de más de 7 metros de altura, un evento al que acudió la modelo sola, sin la compañía de su pareja. Durante el acto Mar Flores no quiso hablar del magnate mexicano ni tampoco de esa romántica escapada navegando juntos por la Costa Azul. «Si habéis visto fotos está él al lado… lo que veis es lo que hay. No quiero reconocer que estoy enamorada y feliz porque de mi vida privada no quiero hablar. No me escondo de nada pero me siento ridícula hablando de eso», decía de manera contundente la actriz y modelo.

En estos momentos prefiere centrarse en sus cinco hijos que en estos momentos se encuentran en plenos exámenes. «Tengo mucha suerte porque a todos les gusta estudiar y tienen mucho interés», asegura orgullosa. «Me considero una persona muy afortunada, he podido desarrollar mi vida profesional. Tengo cinco hijos maravillosos y ahora todo es más fácil porque tengo una custodia compartida y no tengo ese remordimiento de conciencia que tienes cuando no estás con ellos», asegura en referencia a los hijos nacidos fruto de su matrimonio con Javier Merino, con el que mantuvo una relación de 18 años. «Tras el divorcio me costaba sonreír, me costaba estar alegre para que mis hijos me vieran alegre, me costaba verme guapa y tener ganas de vivir», confiesa. «La decisión de terminar mi matrimonio no fue mía sino de Javier», aclara.

En marzo de 2016, tras más de 18 años juntos y 15 de ellos matrimonio, pusieron fin a su relación. Fue la propia Mar Flores la encargada de difundir la noticia publicando en sus redes sociales un corto, aunque directo, comunicado en el que explicaba la decisión que ambos había tomado y pedía que se respetase su privacidad y la de su familia. «Envié la nota por respeto a mi familia y porque me parecía obvio que después de tantos años había que anunciar una ruptura matrimonial para que no hubiera malos entendidos», y asegura que a pesar de todo no se siente una mujer fracasada: «No es un fracaso, sino una apuesta que no sale».

Durante el acto la modelo quiso realizar un brindis por «este maravilloso año que he pasado», explicando que «donde te caes, te levantas y tienes la oportunidad de sonreír aunque las cosas no estén para sonreír».